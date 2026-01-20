Про це 24 Каналу розповів майор ЗСУ, політолог Андрій Ткачук, зауваживши, що Росія не демонструє бажання закінчувати війну. Однак є враження, що росіяни усвідомлюють – 2026 рік багато в чому може бути для них вирішальний. Саме тому вони посилено тиснуть на Україну.
Чого очікувати цього року?
За словами Ткачука, в Кремлі усвідомлюють, що у 2026 році їхня економіка може зазнати колосальних проблем. Україна продовжує бити по нафтопереробній галузі, а тиск на тіньовий флот Росії посилюється.
Тому ця "нафтогазова бочка", на якій сидить Росія, може суттєво здутися у 2026 році. До цього треба додати питання з мобілізацією населення, яке скоро може виникнути у ворога. Відповідно у них не так багато часу залишилося, аби дотискати свої цілі на полі бою,
– зазначив військовий.
Ворог досі має на меті захопити усю територію Донецької області. При цьому вони вже більш ніж рік не можуть захопити Покровсько – Мирноградську агломерацію.
При цьому не варто відкидати, що окупанти мають певні успіхи. Але все одно темп просування у них досить повільний. А втрати – значні.
Так, не без просувань. Є рух в Гуляйполі. Але це не ті просування, які мали б бути в росіян, зважаючи на їхні затрачені ресурси. Плюс у нас йдуть суттєві кадрові зміни та можливості щодо "перезапуску армії". Мадяр восени набрав велику кількість пілотів. Скоро побачимо, як вони запрацюють. Сподіваюся, що це підніме рівень втрат російської армії,
– зауважив Ткачук.
Які втрати Росії на війні?
- Станом на 20 січня Росія втратила понад 1 мільйон 228 тисяч особового складу. Також наші захисники знищили 11579 танків, 23298 бойових броньованих машин, 36393 артилерійських систем тощо.
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, скільки особового складу втратила Росія за 2024 – 2025 роки. Йдеться про понад 850 тисяч вбитими та пораненими.
- Міністр оборони України Михайло Федоров зауважив, що одна зі стратегічних цілей України – вбивати 50 тисяч росіян в місяць. Минулого місяця вдалося знищити 35 тисяч окупантів.