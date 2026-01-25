На цьому в інтерв'ю 24 Каналу наголосив старший науковий співробітник з питань миру, безпеки та оборони в організації "Друзі Європи", колишній заступник помічника генерального секретаря НАТО з нових викликів і безпеки Джеймі Ши, підкресливши, що в Росії почала реально просідати економіка через інфляцію, тиск, відсоткові ставки.

Дивіться також Будуть шалені зміни: експерти спрогнозували, чи закінчиться війна у 2026 році

Погані новини для Путіна: що послаблює Росію?

Тепер Росія заробляє набагато менше від експорту нафти й газу, ніж раніше. Як зазначив Джеймі Ши, якщо Сполучені Штати повернуть венесуельську нафту на міжнародні ринки, тоді утвориться надлишок нафтопродуктів. Як результат – ціна на нафту знизиться.

В майбутньому Путін отримає через це ще менше. А саме експорт нафти й газу підживлює російську військову машину. Звісно, ще є вплив санкцій. Вони потребують часу, особливо у високотехнологічних секторах і в питаннях сировини, але вже починають давати результат,

– озвучив Джеймі Ши.

Ексзаступник помічника генсека НАТО закликав проаналізувати те, що відбувається останні декілька днів – посилюються міжнародні дії проти російського тіньового флоту, який використовується для торгівлі з Венесуелою, Іраном. Тепер видно, як США за підтримки Великої Британії зупиняють ці судна. Це теж, з його слів, має бути поганою новиною для Путіна.

Джеймі Ши розповів, що Росія через шалені втрати на фронті шукає поповнення. Вона вербує у своє військо навіть недосвідчених та наївних бійців з Африки, Сирії. Опинившись на війні, вони потрапляють у полон ЗСУ або ж гинуть на полі бою.

Росія вже у відчаї. Раз вона вимушена набирати таких непрофесійних солдатів з усього світу, аби поповнювати свої лави, то очевидно, що перебуває в набагато слабшому становищі,

– зауважив Джеймі Ши.

Він підсумував, що сьогодні є факти, які дають надію на позитивний перебіг подій у 2026 році в контексті російсько-української війни, її завершення.

Зауважте! Доктор економічних наук Ігор Ліпсіц прогнозує надалі два сценарії розвитку подій. Перший – малоймовірний, якщо Путін зупиниться, тоді будуть зняті санкції і світ дозволить Росії відновити торгівельні зв'язки. Інший варіант – очільник Кремля впровадить модель КНДР, перетворивши країну в "концтабір".

Які проблеми відчуває сьогодні Росія?