Що відбувається з цінами у Росії?

Лише за перші 12 днів січня середньодобовий темп зростання цін різко піднявся, про що повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Ціни піднялися на 0,104% проти 0,014% наприкінці 2025 року. І найбільша зміна цін зафіксована в сегменті продовольства, насамперед плодоовочевої продукції.

Саме там "цінники виросли" в середньому на 7,9%. Наприклад, огірки подорожчали більш ніж на 21%, а помідори – на 13,6%. І це значно перевищує типовий зимовий рівень та вказує на проблеми з пропозицією та логістикою.

Паралельно дорожчали соціально чутливі товари на тлі підвищення акцизів:

дитяче харчування;

свинина;

алкоголь.

Але зміни у цінах охоплюють ще й непродовольчі товари першої потреби. Так подорожчали мийні засоби, товари гігієни та лікарські препарати, зокрема противірусні.

Дещо й дешевшає. Йдеться про споживчу електроніку. І це лише що підкреслює дисбаланс у країні: інфляція концентрується не в сегменті необов’язкових витрат, а у сфері базового споживання домогосподарств.

Додатковий тиск здійснює дорожчання пального – на 1,2–1,3%. Воно транслюється в зростання логістичних витрат та вартості перевезень.

Це створює вторинний інфляційний ефект і поступово підвищує ціни в інших секторах економіки, поглиблюючи загальний інфляційний фон,

– пояснили у розвідці.

Але "найбільш болісним" та важким для простого населення стало різке зростання тарифів на послуги. Наприклад, проїзд у метро подорожчав на 10,7%, у трамваї – на 5,4%.

Водночас зростають тарифи на житлово-комунальні послуги. А це посилює навантаження на бюджети домогосподарств.

Важливо! Разом всі тенденції вказують на поглиблення економічних проблем у Росії цьогоріч. Інфляція все більше перетікає у сферу базових витрат – транспорт, ЖКГ, ліки та харчові продукти.

Нагадаємо, що навіть ціни на ліки не встигають за російською інфляцією. Про це раніше повідомляли в українській розвідці.

Тільки за п’ять років середня вартість упаковки ліків у Росії зросла у два рази – з 207 до 416 рублів. А це сильно перевищує сумарну інфляцію за цей період – 52,55%.

Зверніть увагу! Окремі препарати подорожчали у 2,3 раза.

Що ще потрібно знати про інфляцію у Росії?