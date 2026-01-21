Що відбувається з цінами у Росії?
Лише за перші 12 днів січня середньодобовий темп зростання цін різко піднявся, про що повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.
Ціни піднялися на 0,104% проти 0,014% наприкінці 2025 року. І найбільша зміна цін зафіксована в сегменті продовольства, насамперед плодоовочевої продукції.
Саме там "цінники виросли" в середньому на 7,9%. Наприклад, огірки подорожчали більш ніж на 21%, а помідори – на 13,6%. І це значно перевищує типовий зимовий рівень та вказує на проблеми з пропозицією та логістикою.
Паралельно дорожчали соціально чутливі товари на тлі підвищення акцизів:
- дитяче харчування;
- свинина;
- алкоголь.
Але зміни у цінах охоплюють ще й непродовольчі товари першої потреби. Так подорожчали мийні засоби, товари гігієни та лікарські препарати, зокрема противірусні.
Дещо й дешевшає. Йдеться про споживчу електроніку. І це лише що підкреслює дисбаланс у країні: інфляція концентрується не в сегменті необов’язкових витрат, а у сфері базового споживання домогосподарств.
Додатковий тиск здійснює дорожчання пального – на 1,2–1,3%. Воно транслюється в зростання логістичних витрат та вартості перевезень.
Це створює вторинний інфляційний ефект і поступово підвищує ціни в інших секторах економіки, поглиблюючи загальний інфляційний фон,
– пояснили у розвідці.
Але "найбільш болісним" та важким для простого населення стало різке зростання тарифів на послуги. Наприклад, проїзд у метро подорожчав на 10,7%, у трамваї – на 5,4%.
Водночас зростають тарифи на житлово-комунальні послуги. А це посилює навантаження на бюджети домогосподарств.
Важливо! Разом всі тенденції вказують на поглиблення економічних проблем у Росії цьогоріч. Інфляція все більше перетікає у сферу базових витрат – транспорт, ЖКГ, ліки та харчові продукти.
Нагадаємо, що навіть ціни на ліки не встигають за російською інфляцією. Про це раніше повідомляли в українській розвідці.
Тільки за п’ять років середня вартість упаковки ліків у Росії зросла у два рази – з 207 до 416 рублів. А це сильно перевищує сумарну інфляцію за цей період – 52,55%.
Зверніть увагу! Окремі препарати подорожчали у 2,3 раза.
Що ще потрібно знати про інфляцію у Росії?
У Росії скорочуються експортні доходи. Тому Кремль "віддає" фіскальний тягар імпорту та внутрішньому ринку країни. Однак так лише "розкручується" інфляція у Росії.
Попри це, Володимир Путін хоче зупинити інфляцію цьогоріч. Він хоче "зменшити" її до 4 – 5%. Про це свідчить прогноз Центробанку Росії.