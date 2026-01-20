Як фіскальна криза впливає на Росію?

Зокрема воно стало прямою реакцією на різке падіння зборів федеральної митної служби, про що зазначили у Службі зовнішньої розвідки України.

Річ у тім, що митна служба недоотримала 20% запланованих доходів. І це найгірший результат із 2020 року.

Нова модель передбачає підвищення навантаження на імпортерів:

для малих і середніх обсягів постачань митні збори зросли на 15%; для великих партій (товарів вартістю понад 128 тисяч доларів США) на 147% – з 380 до 940 доларів США за декларацію.

Великого удару "завдали" по радіоелектроніці: для чипів, мікросхем, телекомунікаційного обладнання та комп’ютерних комплектувальних встановили єдиний збір – 940 доларів США незалежно від обсягу партії.

Зверніть увагу! У деяких випадках це зростання тарифів у 2,5 раза, якщо порівнювати з 2025 роком. А під нові ставки можуть потрапити масові побутові товари з електронними компонентами.

Додаткові витрати на оформлення контейнера транслюються у зростання споживчих цін на 1,5%. У середньому вони становлять близько 500 доларів США.

Високі збори на невеликі партії мікроелектроніки фактично блокують імпорт зразків для тестування та сертифікації, підштовхуючи галузь до технологічної деградації,

– пояснили у розвідці.

Це означає, що російський бізнес має два варіанти:

штучно посилювати партії, жертвуючи оперативністю постачань; або відмовлятися від вузької та спеціалізованої номенклатури через її нерентабельність.

Тобто це ще одна спроба Кремля "латати бюджетні діри" за допомогою бізнесу.

Зауважте! На тлі скорочення експортних доходів Москва перекладає фіскальний тягар на імпорт і внутрішній ринок, "розкручуючи" інфляцію у Росії.

Нагадаємо, що на інфляцію також може вплинути зростання тарифів та ПДВ у 2026 році. Про це повідомили у російському виданні "The Moscow Times".

Через підвищення тарифів і податку на додану вартість на початку 2026 року російській економіці доведеться пережити прискорення інфляції. Про це попередила голова Центрального банку Росії Ельвіра Набіулліна.

За її словами, цьогоріч темпи зростання цін у Росії сповільнилися до п’ятирічного мінімуму – нижче шести відсотків.

Важливо! Але підвищення ПДВ може суттєво вплинути на ціни в найближчі місяці.

Що ще слід знати про ситуацію у Росії?