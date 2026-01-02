Що відбувається з цінами на ліки у Росії?
Зокрема ключовим драйвером зростання сфери у 2025 році стали державні закупівлі, чий обсяг зріс на 22,7%, пише 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.
Приклад: бюджетні гроші дали змогу співвласнику компанії "Промомед" Петру Бєлому стати мільярдером. Він вже п'ята людина в Росії, що накопичила статки на фармацевтиці. Раніше цього статусу досягли:
- Віктор Харитонов;
- Єгор Кульков;
- Олексій Рєпік;
- Вікрам Пунія.
Фармацевтичне процвітання відбувається на тлі стрімкого зростання цін для населення,
– пояснили у розвідці.
Лише за останні п’ять років середня вартість упаковки ліків у країні зросла вдвічі – з 207 до 416 рублів (хоча окремі лікарські засоби подорожчали ще різкіше, наприклад, "Корвалол" – у 2,3 раза). А це перевищує сумарний показник інфляції за цей період – 52,55%.
Зверніть увагу! Зростання цін продовжилося у 2025 році. За період з січня по листопад ліки подорожчали приблизно на 8%.
При цьому здорожчання відбувається на тлі зміцнення рубля майже на 40% до основних валют. Це мало б знизити ціну імпортну сировину та собівартість.
Навіть домінування "дженериків", які нині займають до 62% ринку, не полегшує ситуацію,
– зазначили у повідомленні.
Фармацевти оцінюють ефективність значної частини цих препаратів як низьку.
Цікаво! Водночас прості росіяни все частіше уникають державної медицини. У 2006 році державні клініки відвідували 52% населення, а у 2025 році – 41%.
Як ситуація з ліками вплинути на росіян?
Водночас стратегія розвитку охорони здоров’я передбачає: до 2030 року 90% ліків для системи охорони здоров’я мають вироблятися в Росії повним циклом. А частка місцевих препаратів у переліку життєво необхідних повинна збільшитися до 90%.
Але насправді обставинами наразі є такими:
- щонайменше 28 іноземних фармкомпаній повністю залишили ринок;
- асортимент імпортних ліків скоротився.
Проте станом на жовтень 2025 року ці ліки все ще забезпечували 51% продажів у грошовому вираженні та 34% – у фізичному.
Однак слід нагадати: додатковий удар по доступності ліків може завдати підвищення податкового навантаження з 1 січня 2026 року.
Влада ризикує спровокувати хвилю банкрутств і масове закриття аптек, особливо в малих населених пунктах і віддалених районах, де вони часто є єдиною точкою доступу до медикаментів,
– попередили у СЗР України.
Також вплив матиме виключення 20 препаратів із переліку життєво необхідних. Причина – припинення їх постачання.
Зауважте! Кремль створює комфортні умови для збагачення вузького кола фармацевтичних олігархів, а населення повинне платити все більше – як грішми, так і власним здоров'ям.
Що ще слід знати про ситуацію з ліками?
Ціни на ліки у Росії дійсно зростають. Зокрема популярні медичні засоби змінилися у ціни щонайменше на 10%, а у середньому – зросли на 13%. Про це повідомили у російській аналітичній компанії DSM Group.
Щодо інфляції: у січні – серпні вона становила 3,95%. А зростання цін на ліки перевищило загальний показник майже в 3,5 раза.
Що відомо про медичну галузь Росії?
- У країні-агресорці є проблеми з виплатою коштів медикам. Зарплати початківців-сортувальників у Росії майже вдвічі перевищили зарплати російських лікарів.
- Країні бракує близько 23,3 тисячі лікарів і 63,6 тисячі середнього медичного персоналу. Критична ситуація спостерігається в сільських районах.