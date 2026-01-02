Що відбувається з цінами на ліки у Росії?

Зокрема ключовим драйвером зростання сфери у 2025 році стали державні закупівлі, чий обсяг зріс на 22,7%, пише 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Читайте також Сигнал про вхід у стагнацію: російська модель економіки більше не працює

Приклад: бюджетні гроші дали змогу співвласнику компанії "Промомед" Петру Бєлому стати мільярдером. Він вже п'ята людина в Росії, що накопичила статки на фармацевтиці. Раніше цього статусу досягли:

Віктор Харитонов; Єгор Кульков; Олексій Рєпік; Вікрам Пунія.

Фармацевтичне процвітання відбувається на тлі стрімкого зростання цін для населення,

– пояснили у розвідці.

Лише за останні п’ять років середня вартість упаковки ліків у країні зросла вдвічі – з 207 до 416 рублів (хоча окремі лікарські засоби подорожчали ще різкіше, наприклад, "Корвалол" – у 2,3 раза). А це перевищує сумарний показник інфляції за цей період – 52,55%.

Зверніть увагу! Зростання цін продовжилося у 2025 році. За період з січня по листопад ліки подорожчали приблизно на 8%.

При цьому здорожчання відбувається на тлі зміцнення рубля майже на 40% до основних валют. Це мало б знизити ціну імпортну сировину та собівартість.

Навіть домінування "дженериків", які нині займають до 62% ринку, не полегшує ситуацію,

– зазначили у повідомленні.

Фармацевти оцінюють ефективність значної частини цих препаратів як низьку.

Цікаво! Водночас прості росіяни все частіше уникають державної медицини. У 2006 році державні клініки відвідували 52% населення, а у 2025 році – 41%.

Як ситуація з ліками вплинути на росіян?

Водночас стратегія розвитку охорони здоров’я передбачає: до 2030 року 90% ліків для системи охорони здоров’я мають вироблятися в Росії повним циклом. А частка місцевих препаратів у переліку життєво необхідних повинна збільшитися до 90%.

Але насправді обставинами наразі є такими:

щонайменше 28 іноземних фармкомпаній повністю залишили ринок; асортимент імпортних ліків скоротився.

Проте станом на жовтень 2025 року ці ліки все ще забезпечували 51% продажів у грошовому вираженні та 34% – у фізичному.

Однак слід нагадати: додатковий удар по доступності ліків може завдати підвищення податкового навантаження з 1 січня 2026 року.

Влада ризикує спровокувати хвилю банкрутств і масове закриття аптек, особливо в малих населених пунктах і віддалених районах, де вони часто є єдиною точкою доступу до медикаментів,

– попередили у СЗР України.

Також вплив матиме виключення 20 препаратів із переліку життєво необхідних. Причина – припинення їх постачання.

Зауважте! Кремль створює комфортні умови для збагачення вузького кола фармацевтичних олігархів, а населення повинне платити все більше – як грішми, так і власним здоров'ям.

Що ще слід знати про ситуацію з ліками?

Ціни на ліки у Росії дійсно зростають. Зокрема популярні медичні засоби змінилися у ціни щонайменше на 10%, а у середньому – зросли на 13%. Про це повідомили у російській аналітичній компанії DSM Group.

Щодо інфляції: у січні – серпні вона становила 3,95%. А зростання цін на ліки перевищило загальний показник майже в 3,5 раза.

Що відомо про медичну галузь Росії?