Що відбувається у Росії?
До обов’язків сортувальників входять прийом, розподіл і контроль якості товарів і матеріалів на складі, пише 24 Канал з посиланням на російське пропагандистське ЗМІ РБК.
На другому місці в рейтингу найвищих зарплатних пропозицій (саме для кандидатів без досвіду) – вакансії ізолювальників. Тобто людей, які займаються утепленням, гідро- та шумоізоляцією конструкцій, трубопроводів і обладнання. Вони можуть розраховувати в середньому на 139 029 рублів на місяць (+63% за рік).
Такий самий приріст – 63% – зафіксовано в обрубників, які займаються обробкою металевих виробів після лиття або зварювання. Їм у середньому пропонували 133 569 рублів на місяць.
Цікаво! До першої п’ятірки також увійшли гіпсокартонники (123 967 рублів на місяць, +8%) і арматурники (122 446 рублів на місяць, +20%).
Що не так з російськими зарплатами?
При цьому зарплати початківців-сортувальників майже вдвічі перевищили зарплати російських лікарів. У червні цього року медикам середньому платили 87 012 рублів (+15,5% за рік). Про це пише медіа Moscow Times.
За словами міністра охорони здоров’я Михайла Мурашка, у Росії не вистачає близько 23,3 тисячі лікарів і 63,6 тисячі середнього медичного персоналу. Критична ситуація спостерігається в сільських районах, де медичним закладам бракує половини персоналу.
У зв’язку з дефіцитом лікарів з 1 вересня російська влада дозволила фельдшерам і акушеркам без вищої медичної освіти виконувати функції лікуючих лікарів за відсутності спеціалістів,
– йдеться у матеріалі.
Зверніть увагу! Водночас медичні заклади почали масово залучати лікарів до вахтової роботи.
Що ще відомо про проблеми з медперсоналом у Росії?
- Іноді росіянам доводиться чекати медичну допомогу з інших населених пунктів або купувати ліки досить далеко від дому. Причиною є те, що Росія веде війну проти України, тому "вільних" грошей не має.
- Крім того, у Росії продовжують зростати ціни на ліки. Росіяни все більше економлять на медикаментах, купуючи здебільшого препарати онлайн.