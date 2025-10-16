Що відомо про російські проблеми на тлі дефіциту?

Зокрема про погіршення умов життя повідомили мешканці Іркутської області, пише 24 Канал з посиланням на російське видання Moscow Times.

Жителі селища в Іркутській області – Верхня Гутара – розказали про перебої з постачанням продуктів і відсутність медичного обслуговування. Річ у тім, що з липня до них не прилітали вантажні гелікоптери з продуктами. Через це запаси їжі в магазинах майже закінчилися.

Магазини порожні. Перше, що зникає – цукерки, ковбаси, сир. Фруктів діти не бачать. На прилавках залишаються лише крупи, бо їх завозять зимником,

– сказала одна з місцевих жительок.

У населений пункт прибувають лише пасажирські рейси – раз на тиждень, але лише за гарної погоди.

Також люди розповіли, що єдина фельдшерка поїхала з села ще в лютому, а "швидку допомогу" доводиться чекати з Нижньоудинська – населеного пункту, який розташований за 200 кілометрів. Туди ж місцеві їздять за ліками.

Зауважте! Голова села Андрій Романов послався на нестачу коштів і війну в Україні. Він сказав, що "війна йде, грошей немає".

У розмові з журналістами чиновник повідомив, що проблеми з медобслуговуванням є в багатьох селах. За його словами, лікарі не їдуть до населеного пункту через його, проблеми з житлом і зв’язком.

Візьмемо 20 км від міста – у нас, мабуть, відсотків 60 фельдшерських пунктів закриті. Ну це, здається, по всій області так, –

заявив Романов.

Він спростував інформацію про дефіцит їжі в Гутарі, але додав, що постачання продуктів стало рідшим, оскільки на збільшення кількості рейсів "ні в області, ні в районної адміністрації коштів немає". Річ у тім, що відправлення одного гелікоптера коштує близько 650 тисяч рублів, а квиток для пасажира – це приблизно 2 тисячі, тому польоти для перевізника невигідні.

Де ще виникли подібні проблеми?

Аналогічні проблеми виникли й в Якутії, про що також передає російське медіа. Вже з понеділка, із 21 жовтня, там припинять роботу автобусні маршрути, які з’єднують селища з регіональним центром, тобто Якутськом.

Також частина віддалених населених пунктів на півночі республіки вже відчуває перебої з постачанням свіжих продуктів. Причина обмежень – це нестача коштів у дефіцитному бюджеті регіону.

Зверніть увагу! Голова профільного комітету парламенту Якутії Юрій Ніколаєв заявив, що зараз "за низкою програм цифри відсутні, всюди нулі".

