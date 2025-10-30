Что происходит в России?
В обязанности сортировщиков входят прием, распределение и контроль качества товаров и материалов на складе, пишет 24 Канал со ссылкой на российское пропагандистское СМИ РБК.
На втором месте в рейтинге самых высоких зарплатных предложений (именно для кандидатов без опыта) – вакансии изолировщиков. То есть людей, которые занимаются утеплением, гидро- и шумоизоляцией конструкций, трубопроводов и оборудования. Они могут рассчитывать в среднем на 139 029 рублей в месяц (+63% за год).
Такой же прирост – 63% – зафиксирован у обрубщиков, которые занимаются обработкой металлических изделий после литья или сварки. Им в среднем предлагали 133 569 рублей в месяц.
Интересно! В первую пятерку также вошли гипсокартонщики (123 967 рублей в месяц, +8%) и арматурщики (122 446 рублей в месяц, +20%).
Что не так с российскими зарплатами?
При этом зарплаты начинающих сортировщиков почти вдвое превысили зарплаты российских врачей. В июне этого года медикам среднем платили 87 012 рублей (+15,5% за год). Об этом пишет медиа Moscow Times.
По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, в России не хватает около 23,3 тысячи врачей и 63,6 тысячи среднего медицинского персонала. Критическая ситуация наблюдается в сельских районах, где медицинским учреждениям не хватает половины персонала не хватает половины персонала.
В связи с дефицитом врачей с 1 сентября российские власти разрешили фельдшерам и акушеркам без высшего медицинского образования выполнять функции лечащих врачей при отсутствии специалистов,
Обратите внимание! В то же время медицинские учреждения начали массово привлекать врачей к вахтовой работе.
Что еще известно о проблемах с медперсоналом в России?
- Иногда россиянам приходится ждать медицинскую помощь из других населенных пунктов или покупать лекарства достаточно далеко от дома. Причиной является то, что Россия ведет войну против Украины, поэтому "свободных" денег нет.
- Кроме того, в России продолжают расти цены на лекарства. Россияне все больше экономят на медикаментах, покупая в основном препараты онлайн.