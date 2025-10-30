Об этом говорится в заявлении "Лукойла", опубликованном 30 октября, передает 24 Канал. В сообщении указано, что ключевые условия сделки уже согласованы, однако ее финансовые параметры не раскрываются.

Заметьте. Объектом продажи станет LUKOIL International GmbH – структура, владеющая всеми зарубежными активами компании.

Как пояснили в "Лукойле", решение о продаже связано с введением "ограничительных мер отдельными государствами" против компании и ее дочерних предприятий.

Кто покупает "Лукойл"?

Gunvor, которую в 2000 году основали бизнесмен Торбьерн Торнквист и приближенный к Владимиру Путину олигарх Геннадий Тимченко, долгое время была одним из главных экспортеров российской нефти. После аннексии Крыма в 2014 году Тимченко продал свою долю в компании Торнквисту, чтобы избежать попадания Gunvor под санкции.

Новость о продаже активов появилась через неделю после того, как США ввели санкции против "Лукойла" и "Роснефти", а также 34 их дочерних структур. Американский Минфин предупредил, что иностранным контрагентам, которые не прекратят сотрудничество с этими компаниями в течение месяца, могут грозить вторичные санкции.

Сразу после этого "Лукойл" объявил о намерении продать свои зарубежные активы, чтобы минимизировать последствия ограничений.

Что надо знать о "Лукойле"?

"Лукойл" является наиболее международно диверсифицированным среди российских нефтяных компаний. Его подразделение Lukoil International, штаб-квартира которого расположена в Вене, управляет более 100 дочерними компаниями примерно в 50 странах мира, по данным профиля подразделения в LinkedIn.

Апстрим-бизнес "Лукойл" включает миноритарные доли в проектах в Казахстане, Узбекистане, Азербайджане, Египте, ОАЭ и ряде африканских стран. При этом эти активы обеспечивают лишь около 5% общей добычи сырой нефти компании.

Компания также владеет сетью из более 5 300 АЗС в 20 странах, включая США, а также нефтеперерабатывающими заводами в Европе.