Как Германия может национализировать подразделение "Роснефти"?
Немецкая "дочка" "Роснефти" контролирует НПЗ, от которого Берлин зависит в производстве большей части топлива, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Немецкое подразделение "Роснефти" владеет контрольным пакетом акций НПЗ Schwedt, который поставляет большую часть топлива в Берлин, в частности в аэропорт, бензин для заправок по всей восточной Германии и ключевые ингредиенты для местной химической промышленности. Она также имеет доли в нефтеперерабатывающих заводах MiRo и Bayernoil.
Поэтому Германия не может позволить, чтобы подразделение попало под санкции. Для решения проблемы есть время до апреля 2026 года. В общем рассматривают два варианта событий – переговоры с США для продления лицензии или национализация активов.
Представитель министерства экономики Германии заявил, что правительство находилось в "очень интенсивном" контакте с властями США, что предоставленная лицензия была "первым шагом" и они ведут переговоры относительно дальнейшего такого одобрения после апреля следующего года.
Соглашение возобновляется каждые шесть месяцев, но может быть отменено в суде, поскольку с каждым возобновлением проверяется правовая основа для того, что должно было быть временной, чрезвычайной мерой.
Если говорить о конфискации и продаже подразделения "Роснефти", то пока Берлин избегал этого из-за опасений относительно необходимости выплачивать компенсацию Москве.
Заметьте! Ранее Германия покупала нефть непосредственно у России. "Роснефть" в Германии сейчас покупает нефть у Казахстана. Однако Россия контролирует трубопровод, который используется для ее доставки.
За сколько можно продать "дочку" "Роснефти"?
Российские СМИ оценивают стоимость немецких активов "Роснефти" примерно в 7 миллиардов долларов, хотя настоящая стоимость может быть меньше половины этой суммы.
Москва предостерегла Европу от любого захвата ее имущества. Немецкие компании с заводами и другими инвестициями в России могут также получить такой же ответ от Кремля,
– пишут в издании.
Поэтому депутат Михаэль Келлнер в парламенте Германии, который работал в последнем коалиционном правительстве, контролируя "Роснефть", призвал правительство национализировать бизнес.
Келлнер сказал, что хотел национализировать бизнес, находясь на посту главы правительства, и что Катар и Казахстан проявили заинтересованность в его покупке в 2024 году. Однако непонятно, или эти страны все еще заинтересованы.
Что известно о санкциях от США и их последствиях?
Введенные США санкции против "Лукойла" и "Роснефти" могут сократить экспорт нефти России в Индию и Китай на 70%, а она сама может терять около 100 миллиардов долларов в год из-за ограничений. Санкции ежемесячно будут забирать у россиян минимум на 5 миллиардов долларов.
США ввели санкции против "Роснефти" и "Лукойла", что вместе с предыдущими санкциями охватывают 80 – 85% российского нефтяного сектора. В частности, санкции вызвали продажу международных активов "Лукойла" и повышение цен на нефть марки Brent на мировом рынке.
Совокупные потери "Лукойла" и "Роснефти" превысили 900 миллиардов рублей, а индекс Московской биржи упал до самого низкого уровня с декабря прошлого года.