Как Германия может национализировать подразделение "Роснефти"?

Немецкая "дочка" "Роснефти" контролирует НПЗ, от которого Берлин зависит в производстве большей части топлива, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Немецкое подразделение "Роснефти" владеет контрольным пакетом акций НПЗ Schwedt, который поставляет большую часть топлива в Берлин, в частности в аэропорт, бензин для заправок по всей восточной Германии и ключевые ингредиенты для местной химической промышленности. Она также имеет доли в нефтеперерабатывающих заводах MiRo и Bayernoil.

Поэтому Германия не может позволить, чтобы подразделение попало под санкции. Для решения проблемы есть время до апреля 2026 года. В общем рассматривают два варианта событий – переговоры с США для продления лицензии или национализация активов.

Представитель министерства экономики Германии заявил, что правительство находилось в "очень интенсивном" контакте с властями США, что предоставленная лицензия была "первым шагом" и они ведут переговоры относительно дальнейшего такого одобрения после апреля следующего года.

Соглашение возобновляется каждые шесть месяцев, но может быть отменено в суде, поскольку с каждым возобновлением проверяется правовая основа для того, что должно было быть временной, чрезвычайной мерой.

Если говорить о конфискации и продаже подразделения "Роснефти", то пока Берлин избегал этого из-за опасений относительно необходимости выплачивать компенсацию Москве.

Заметьте! Ранее Германия покупала нефть непосредственно у России. "Роснефть" в Германии сейчас покупает нефть у Казахстана. Однако Россия контролирует трубопровод, который используется для ее доставки.

За сколько можно продать "дочку" "Роснефти"?

Российские СМИ оценивают стоимость немецких активов "Роснефти" примерно в 7 миллиардов долларов, хотя настоящая стоимость может быть меньше половины этой суммы.

Москва предостерегла Европу от любого захвата ее имущества. Немецкие компании с заводами и другими инвестициями в России могут также получить такой же ответ от Кремля,

– пишут в издании.

Поэтому депутат Михаэль Келлнер в парламенте Германии, который работал в последнем коалиционном правительстве, контролируя "Роснефть", призвал правительство национализировать бизнес.

Келлнер сказал, что хотел национализировать бизнес, находясь на посту главы правительства, и что Катар и Казахстан проявили заинтересованность в его покупке в 2024 году. Однако непонятно, или эти страны все еще заинтересованы.

Что известно о санкциях от США и их последствиях?