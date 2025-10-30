Про це йдеться у заяві "Лукойлу", опублікованій 30 жовтня, передає 24 Канал. У повідомленні зазначено, що ключові умови угоди вже узгоджено, однак її фінансові параметри не розкриваються.

Дивіться також На вимогу Трампа: Німеччина може націоналізувати й продати підрозділ "Роснафти"

Зауважте. Об'єктом продажу стане LUKOIL International GmbH – структура, що володіє всіма закордонними активами компанії.

Як пояснили у "Лукойлі", рішення про продаж пов'язане із запровадженням "обмежувальних заходів окремими державами" проти компанії та її дочірніх підприємств.

Хто купує "Лукойл"?

Gunvor, яку у 2000 році заснували бізнесмен Торбйорн Торнквіст і наближений до Володимира Путіна олігарх Геннадій Тимченко, тривалий час була одним із головних експортерів російської нафти. Після анексії Криму у 2014 році Тимченко продав свою частку в компанії Торнквісту, щоб уникнути потрапляння Gunvor під санкції.

Новина про продаж активів з'явилася через тиждень після того, як США ввели санкції проти "Лукойлу" та "Роснафти", а також 34 їхніх дочірніх структур. Американський Мінфін попередив, що іноземним контрагентам, які не припинять співпрацю з цими компаніями протягом місяця, можуть загрожувати вторинні санкції.

Відразу після цього "Лукойл" оголосив про намір продати свої закордонні активи, щоб мінімізувати наслідки обмежень.

Що треба знати про "Лукойл"?

"Лукойл" є найбільш міжнародно диверсифікованим серед російських нафтових компаній. Його підрозділ Lukoil International, штаб-квартира якого розташована у Відні, керує понад 100 дочірніми компаніями приблизно у 50 країнах світу, за даними профілю підрозділу в LinkedIn.

Апстрім-бізнес "Лукойл" включає міноритарні частки у проєктах у Казахстані, Узбекистані, Азербайджані, Єгипті, ОАЕ та низці африканських країн. При цьому ці активи забезпечують лише близько 5% загального видобутку сирої нафти компанії.

Компанія також володіє мережею з понад 5 300 АЗС у 20 країнах, включно зі США, а також нафтопереробними заводами у Європі.