Что происходит с ценами на лекарства в России?

В частности ключевым драйвером роста сферы в 2025 году стали государственные закупки, чей объем вырос на 22,7%, пишет 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.

Пример: бюджетные деньги позволили совладельцу компании "Промомед" Петру Белому стать миллиардером. Он уже пятый человек в России, накопивший состояние на фармацевтике. Ранее этого статуса достигли:

Виктор Харитонов; Егор Кульков; Алексей Репик; Викрам Пуния.

Фармацевтическое процветание происходит на фоне стремительного роста цен для населения,

– объяснили в разведке.

Только за последние пять лет средняя стоимость упаковки лекарств в стране выросла вдвое – с 207 до 416 рублей (хотя отдельные лекарственные средства подорожали еще резче, например, "Корвалол" – в 2,3 раза). А это превышает суммарный показатель инфляции за этот период – 52,55%.

Обратите внимание! Рост цен продолжился в 2025 году. За период с января по ноябрь лекарства подорожали примерно на 8%.

При этом подорожание происходит на фоне укрепления рубля почти на 40% к основным валютам. Это должно было бы снизить цену импортного сырья и себестоимость.

Даже доминирование "дженериков", которые сейчас занимают до 62% рынка, не облегчает ситуацию,

– отметили в сообщении.

Фармацевты оценивают эффективность значительной части этих препаратов как низкую.

Интересно! В то же время простые россияне все чаще избегают государственной медицины. В 2006 году государственные клиники посещали 52% населения, а в 2025 году – 41%.

Как ситуация с лекарствами повлияет на россиян?

В то же время стратегия развития здравоохранения предусматривает: к 2030 году 90% лекарств для системы здравоохранения должны производиться в России полным циклом. А доля местных препаратов в перечне жизненно необходимых должна увеличиться до 90%.

Но на самом деле обстоятельства сейчас таковы:

по меньшей мере 28 иностранных фармкомпаний полностью покинули рынок; ассортимент импортных лекарств сократился.

Однако по состоянию на октябрь 2025 года эти лекарства все еще обеспечивали 51% продаж в денежном выражении и 34% – в физическом.

Однако следует напомнить: дополнительный удар по доступности лекарств может нанести повышение налоговой нагрузки с 1 января 2026 года.

Власть рискует спровоцировать волну банкротств и массовое закрытие аптек, особенно в малых населенных пунктах и отдаленных районах, где они часто являются единственной точкой доступа к медикаментам,

– предупредили в СВР Украины.

Также влияние будет иметь исключение 20 препаратов из перечня жизненно необходимых. Причина – прекращение их поставок.

Заметьте! Кремль создает комфортные условия для обогащения узкого круга фармацевтических олигархов, а население должно платить все больше – как деньгами, так и собственным здоровьем.

Что еще следует знать о ситуации с лекарствами?

Цены на лекарства в России действительно растут. В частности популярные медицинские средства изменились в цене минимум на 10%, а в среднем – выросли на 13%. Об этом сообщили в российской аналитической компании DSM Group.

По инфляции: в январе – августе она составила 3,95%. А рост цен на лекарства превысил общий показатель почти в 3,5 раза.

