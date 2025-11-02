Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус в эфире 24 Канала объяснил, какие ухудшения ожидают экономику России. Он отметил, кто в стране-агрессоре прежде всего пострадает от этих проблем.

К теме Лучше не будет: экономике России грозит упадок: экономике России грозит упадок

Кто больше всего в России может пострадать от экономических проблем?

Главный консультант Национального института стратегических исследований подчеркнул, что заявленный российским Центробанком уровень инфляции в 8% не соответствует действительности. Реальный показатель инфляции в продовольственной сфере находится в пределах коридора 28 – 32%.

Одна из насущных проблем России – дефицит. Однако Москве не предоставят кредиты МВФ, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития или отдельные страны. Ведь союзники России – Беларусь и Северная Корея – также денег не имеют, а Китай хоть и имеет их, но не факт, что даст их, ведь имеет собственные интересы,

– подчеркнул Ус.

Некоторые пропагандисты, по его словам, уже предлагали перестать платить пенсии. Однако, это очень ощутимый для многих людей шаг.

Также можно уменьшить заработную плату, и это уже происходит в России.

Почти каждую неделю появляется информация, что те или иные предприятия переходят на сокращенную рабочую неделю. Под красивым названием "оптимизация работы" уменьшается зарплата, потому что за трехдневную рабочую неделю работодатель платит только 3/5 заработной платы,

– объяснил главный консультант Национального института стратегических исследований.

Следующие шаги – замораживание средств россиян на счетах в банках и повышение налогов.

Обратите внимание! С 1 января 2026 года в России налог на добавленную стоимость будет увеличен с 20% до 22%. Также с 1 декабря 2025-го ожидается повышение утилизационного сбора при покупке автомобиля.

Кроме того, в России могут увеличить движение денег. С начала полномасштабного вторжения в стране-агрессоре вдвое увеличили денежную массу. Конечно, не проблема, если ваш ВВП это позволяет, и формально в России все эти годы, по его словам, происходил рост ВВП.

Читайте также Доходы от нефти падают, а расходы растут: как санкции бьют по России

Но есть нюанс, как отметил Ус, – это рост ВВП России в сферах не связанных с потреблением или инвестированием. Это не то, что создает результат сейчас и в будущем, когда инвестируешь для получения этого результата.

Получается, что это безосновательно напечатанные деньги, а это – прямой путь к инфляции, которую почувствуют граждане России, потому что обесценивание денег очень неприятное,

– объяснил он.

Также остается проблема дефицита бюджета, который прогнозируется в последующие годы. Это приведет к сокращению расходов, но не на войну, а на, в частности, региональные платежи.

Регионы будут получать меньше денег. И вообще из-за дефицита и необходимости брать средства на его покрытие на внутреннем рынке, выплаты в 2026 году по государственному долгу превысят совокупные расходы на систему образования и систему здравоохранения,

– отметил Иван Ус.

Поэтому, добавил он, учителя и врачи в России будут получать меньше денег, чем будет тратиться на покрытие платежей по долгам, ведь, вероятно, в России прежде всего будут жертвовать зарплатами в образовательной и медицинской сферах, чем в какой-то другой.

Какие экономические проблемы грозят России?