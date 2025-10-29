Что ожидает российскую экономику?
Даже в "базовом" варианте, который предусматривает нефть по 55 долларов и не внедрение новых санкций, рост составляет лишь 0,5 – 1%, пишет 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко.
В "рисковом" сценарии официальная инфляция заложена на уровне более 12%, падение ВВП составляет до 3,5%, истощение Фонда национального благосостояния ожидается уже в 2026 году.
Фактически, Набиуллина признает: если не остановить войну и не начать переговоры – экономика России упадет,
– пишет Андрей Коваленко.
Обратите внимание! Речь идет не о прогнозе, а о предупреждении системы самой себе.
Напомним, что 24 октября Центробанк России решил снизить ключевую ставку. Об этом сообщили пропагандистские российские СМИ.
Показатель понизили на 0,5 процентных пунктов. Поэтому сейчас ключевая ставка в России составляет 16,5%.
Согласно данным средств массовой информации России, из-за понижения ключевой ставки в стране, выросли почти на 1,4% индекс Московской биржи, а также индекс РТС.
Банк России имеет прогноз, что годовая инфляция в частности снизится до 4 – 5 % в следующем году.
Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости к замедлению инфляции и динамики инфляционных ожиданий,
– говорится в сообщении.
Важно! Решение по ключевой ставке 16,5% вступило в силу в понедельник, 27 октября.
Что еще известно о ситуации в России?
Санкции США в отношении российской нефти могут ударить по Москве. Они не просто усложнят продажу нефти, но и заставляют ее продавать Пекину со скидкой.
Вскоре дефицит в российском бюджете начнет расти. Существенные последствия ограничений можно будет увидеть через два – три месяца.