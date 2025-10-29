Что ожидает российскую экономику?

Даже в "базовом" варианте, который предусматривает нефть по 55 долларов и не внедрение новых санкций, рост составляет лишь 0,5 – 1%, пишет 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко.

В "рисковом" сценарии официальная инфляция заложена на уровне более 12%, падение ВВП составляет до 3,5%, истощение Фонда национального благосостояния ожидается уже в 2026 году.

Фактически, Набиуллина признает: если не остановить войну и не начать переговоры – экономика России упадет,

– пишет Андрей Коваленко.

Обратите внимание! Речь идет не о прогнозе, а о предупреждении системы самой себе.

Напомним, что 24 октября Центробанк России решил снизить ключевую ставку. Об этом сообщили пропагандистские российские СМИ.

Показатель понизили на 0,5 процентных пунктов. Поэтому сейчас ключевая ставка в России составляет 16,5%.

Согласно данным средств массовой информации России, из-за понижения ключевой ставки в стране, выросли почти на 1,4% индекс Московской биржи, а также индекс РТС.

Банк России имеет прогноз, что годовая инфляция в частности снизится до 4 – 5 % в следующем году.

Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости к замедлению инфляции и динамики инфляционных ожиданий,

– говорится в сообщении.

Важно! Решение по ключевой ставке 16,5% вступило в силу в понедельник, 27 октября.

Что еще известно о ситуации в России?