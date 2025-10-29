Що очікує на російську економіку?

Навіть у "базовому" варіанті, який передбачає нафту по 55 доларів та не впровадження нових санкцій, зростання становить лише 0,5 – 1%, пише 24 Канал з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка.

У "ризиковому" сценарії офіційна інфляція закладена на рівні понад 12%, падіння ВВП становить до 3,5%, виснаження Фонду національного добробуту очікується вже у 2026 році.

Фактично, Набіулліна визнає: якщо не зупинити війну і не почати переговори – економіка Росії впаде,

– пише Андрій Коваленко.

Зверніть увагу! Йдеться не про прогноз, а про попередження системи самій собі.

Нагадаємо, що 24 жовтня Центробанк Росії вирішив знизити ключову ставку. Про це повідомили пропагандистські російські ЗМІ.

Показник понизили на 0,5 відсоткових пунктів. Тому наразі ключова ставка в Росії становить 16,5%.

Згідно з даними засобів масової інформації Росії, через пониження ключової ставки у країні, зросли на майже 1,4% індекс Московської біржі, а також індекс РТС.

Банк Росії має прогноз, що річна інфляція зокрема знизиться до 4 – 5 % у наступному році.

Подальші рішення щодо ключової ставки прийматимуться залежно від стійкості до уповільнення інфляції та динаміки інфляційних очікувань,

– йдеться у повідомленні.

Важливо! Рішення за ключовою ставкою 16,5% набуло чинності у понеділок, 27 жовтня.

Що ще відомо про ситуацію у Росії?