Какие льготы на коммуналку отменят в России?
Главная цель этой реформы – уменьшить объем государственных субсидий, чтобы высвободить больше средств на нужды войны, сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
Смотрите также Путин завышает "успехи" России и врет об окружении ВСУ: диктатор сделал ряд циничных заявлений
Новые правила предусматривают:
- отмену льготных коэффициентов;
- ограничение социальных норм потребления электричества;
- уменьшение количества категорий, имеющих право на скидку.
В целом инициатива направлена на борьбу с большим объемом перекрестного субсидирования, который в этом году достиг 339 миллиардов рублей.
Перекрестное субсидирование – это система, при которой промышленные предприятия, а также малый и средний бизнес платят за электричество по увеличенным тарифам, компенсируя этим льготы для населения. Ставки для граждан остаются ниже рыночных, а разницу покрывают предприниматели.
Как изменятся тарифы на электроэнергию и другие коммунальные услуги?
Тарифы для населения предлагают увеличивать более высокими темпами, чем для других категорий потребителей, сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ "Коммерсант".
Важно, что сегодня в действующую социальную норму укладываются около 90% потребителей. Таким образом, основное бремя реформ ляжет на наиболее активных потребителей электричества, расходы которых превышают средние показатели,
– пишут в издании.
В целом тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России вырастут на 27,9% за три года, начиная с 2026 года. Общая платежка за коммуналку будет увеличиваться каждый год:
- в 2026 году тарифы должны поднять на 9,9%;
- в 2027 услуги ЖКХ подорожают еще на 8,7%;
- а в 2028 году рост тарифов составит 7,1%.
По словам аналитиков, тарифы на ЖКХ в России и в дальнейшем будут расти быстрее инфляции. Ведь изношенные сети требуют модернизации, за которую кто-то должен платить.
Что известно о проблемах в России?
Россия повышает тарифы на электроэнергию для оккупированных территорий на 30 – 50%. Стоимость электроэнергии будет выше, чем в большинстве регионов России. Оккупационная "власть" называет подобные изменения "поэтапной индексацией до общероссийских стандартов".
Центробанк России представил четыре сценария развития экономики России, ни один из которых не предусматривает улучшения. Ключевая ставка в России снижена до 16,5%, что привело к увеличению индекса Московской биржи и РТС.
38% магазинов одежды в Москве закрыты из-за экономического кризиса, что продолжается, и падения покупательской способности. Новые бренды переходят в онлайн из-за высоких арендных ставок и рисков офлайн-торговли.