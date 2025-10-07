Как изменятся тарифы на ВОТ?

Тариф вырастет с 1 октября 2026 года, пишет 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Читайте также "Shaman приедет с концертом и водой": движение сопротивления жестко потроллило россиян в Донецкой области

Цены на электричество увеличится на 30–50%. И эта цена значительно больше, чем в большинстве российских регионов.

В ЦПД объяснили, что в течение всех лет оккупации Кремль использовал искусственно заниженные тарифы на коммунальные услуги. Таким образом Москва хотела использовать инструмент пропаганды, пытаясь демонстрировать "хорошую жизнь при России".

Низкие тарифы должны были создать иллюзию "заботы" оккупационных властей о людях,

– говорится в сообщении.

Однако сейчас Россия больше не имеет ресурсов на содержание низких тарифов. Из-за роста бюджетного дефицита и стремления финансировать войну против Украины, Москва постепенно отменяет "льготы" для ВОТ и повышает тарифы до общероссийского или даже выше уровня.

В то же время качество жизни на оккупированных Россией территориях далеко даже от российских стандартов:

разрушенная инфраструктура; перебои с электричеством; отсутствие водоснабжения и тому подобное.

Заметьте! Россия требует платить, "как в Москве", но не обеспечивает даже базовых условий для жизни на временно оккупированных территориях.

Что еще известно о повышении тарифов на ВОТ?

Ранее издание "Радио Свобода" писало о предстоящем росте тарифов. Однако для Донецкой и Луганской областей. Оккупационная "власть" называет подобные изменения "поэтапной индексацией к общероссийским стандартам".

В частности, в начале 2025 года на ВОТ уже пересматривали тарифы. И с 1 июля платежка действительно выросла. В среднем она увеличилась почти на 30%.

Обратите внимание! Таким образом россияне хотят собрать средства с жителей оккупированных территорий, чтобы компенсировать нехватку денег в бюджете.

Какие события происходят на ВОТ?