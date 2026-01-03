Почему на оккупированных территориях могут начать выключать свет?
А если точнее – более тысячи электромонтеров, обслуживавших подстанции и энергетическую инфраструктуру, пишет 24 Канал со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Работники были переведены в мае 2025 года из РП "РЭК" в новосозданную "Юго-Западную электросетевую компанию". В декабре 2025 года им сообщили о полном сокращении штата, которое состоится с 1 марта 2026 года.
По информации источников ЦНС, решение принималось в формате внутреннего "голосования" руководства и предусматривает отказ от постоянного присутствия персонала на подстанциях,
– говорится в сообщении.
Вместо этого хотят ввести модель обслуживания исключительно выездными бригадами. Но в условиях изношенного оборудования, регулярных аварий, и повреждений линий электропередач это приведет росту рисков длительных отключений.
Также следует отметить кадровый состав сокращенных лиц. Большинство из них – это специалисты с многолетним опытом, преимущественно женщины среднего и предпенсионного возраста. Для них увольнение равно фактической потере средств к существованию. Ведь речь идет о прифронтовом регионе без альтернативной работы или программ переквалификации.
Подобные решения непосредственно влияют на устойчивость критической инфраструктуры региона,
– уточнили в ЦНС.
Обратите внимание! Если не будет оперативных работников на подстанциях, то быстрое реагирование на аварии почти невозможно. И даже когда речь идет о критической инфраструктуре.
Таким решением власти оккупированных территорий признают: бесперебойное электроснабжение больше не является приоритетом. В то же время в ЦНС утверждают, что подобные увольнения на случайны.
Они – часть общей политики управления на временно оккупированных территориях. Незаконная власть пытается сократить расходы за счет базовых сфер жизнеобеспечения населения.
Таким образом критическую инфраструктуру воспринимают не как гарантию безопасности, а как расходную статью. И сокращают ее без учета каких-либо последствий.
Напомним, что тарифы на ВОТ вырастут. Об этом писали в Центре противодействия дезинформации.
Россия повысит тариф с 1 октября 2026 года на электроэнергию. Цена вырастет для жителей оккупированных частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
Обратите внимание! Тарифы станут больше на 30 – 50 %.
Что еще известно об электричестве и ТОТ?
На временно оккупированные территории хочет поставлять электричество Беларусь. Такое заявление делал Александр Лукашенко.
Белорусский лидер заявил, что есть планы по строительству новой АЭС. Он добавил, что "Росатом" уже проработал варианты дальнейшего расширения нашей атомной энергетики.