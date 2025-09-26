Что сказал Лукашенко?
Сейчас страна ожидает принятия решения по предложению, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Москве, передает 24 Канал.
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о возможности строительства новой АЭС на востоке Беларуси, в частности если это будет необходимо, с расчетом на обеспечение электроэнергией так называемых "новых регионов России". Речь идет об украинских территориях, которые находятся под российской оккупацией.
Я уже вчера говорил об этом, что обсудим сегодня с вами. Если вы поддержите проект расширения или строительства новой атомной станции,
– сказал Лукашенко.
Возможно, как отметил президент страны, строительство состоится даже на востоке Беларуси. Его целью станет, как сказал Александр Лукашенко, "если будет необходимо, обеспечение электроэнергией районов, освобожденных Россией":
- Херсонская;
- Запорожская;
- Луганская;
- Донецкая области.
Если в этом будет определенная потребность. В связи с Запорожской станцией,
– добавил Лукашенко.
Он добавил, что "Росатом" уже проработал варианты дальнейшего расширения нашей атомной энергетики. Однако президент Беларуси не захотел говорить публично говорить о финансах.
У нас есть варианты, я скажу вам о них,
– пообещал Александр Лукашенко.
Обратите внимание! Он подчеркнул: если будет принято решение, то Минск сразу начнет ставить новый энергоблок или новую станцию, если будет потребность на западе России и в "освобожденных регионах".
Что известно о ситуации в Беларуси?
Беларусь потеряла за последние пять лет около 5 % населения. Эти граждане выехали за границу, о чем сообщает Служба внешней разведки Украины.
Если бы белорусы, которые выехали, оставались в стране, они могли бы ежегодно создавать добавленную стоимость в размере 4-4,6 миллиарда долларов,
– отметили в разведке.
Заметьте! В то же время попытки компенсировать дефицит рабочей силы с помощью иностранцев не сработали. Так в первом квартале 2025 года в стране работало лишь около 60 тысяч иностранцев.
Что происходит с экономикой Беларуси?
Белорусские заводы начали активно работать, чтобы поставлять оборонные технологии России для войны против Украины. В частности правительство ускоряет запуск производств, связанных с беспилотниками, электроникой двойного назначения и прицельной техникой.
В то же время экономика Беларуси находится в состоянии стагнации. Западные санкции ограничивают каналы диверсификации, усиливая структурную привязку к российским рынкам, логистики и финансирования. Повлияли также плохая ситуация в секторе сельского хозяйства и низкий спрос на белорусские товары в России.