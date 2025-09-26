Що сказав Лукашенко?
Наразі країна очікує схвалення рішення щодо пропозиції, заявив президент Білорусії Олександр Лукашенко під час зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним у Москві, передає 24 Канал.
Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про можливість будівництва нової АЕС на сході Білорусі, зокрема якщо це буде необхідно, з розрахунком на забезпечення електроенергією так званих "нових регіонів Росії". Мова йде про українські території, які перебувають під російською окупацією.
Я вже вчора говорив про це, що обговоримо сьогодні з вами. Якщо ви підтримаєте проєкт розширення або будівництва нової атомної станції,
– сказав Лукашенко.
Можливо, як зазначив президент країни, будівництво відбудеться навіть на сході Білорусі. Його метою стане, як сказав Олександр Лукашенко, "якщо буде необхідно, забезпечення електроенергією районів, звільнених Росією":
- Херсонська;
- Запорізька;
- Луганська;
- Донецька області.
Якщо в цьому буде певна потреба. У зв’язку із Запорізькою станцією,
– додав Лукашенко.
Він додав, що "Росатом" вже опрацював варіанти подальшого розширення нашої атомної енергетики. Однак президент Білорусі не захотів говорити публічно говорити про фінанси.
У нас є варіанти, я скажу вам про них,
– пообіцяв Олександр Лукашенко.
Зверніть увагу! Він наголосив: якщо буде ухвалене рішення, то Мінськ відразу почне ставити новий енергоблок або нову станцію, якщо буде потреба на заході Росії та у "звільнених регіонах".
Що відомо про ситуацію у Білорусі?
Білорусь втратила за останні п’ять років близько 5 % населення. Ці громадяни виїхали за кордон, про що повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.
Якби білоруси, які виїхали, залишалися в країні, вони могли б щорічно створювати додану вартість у розмірі 4-4,6 мільярда доларів,
– зазначили у розвідці.
Зауважте! Водночас спроби компенсувати дефіцит робочої сили за допомогою іноземців не спрацювали. Так у першому кварталі 2025 року в країні працювало лише близько 60 тисяч іноземців.
Що відбувається з економікою Білорусі?
Білоруські заводи почали активно працювати, аби постачати оборонні технології Росії для війни проти України. Зокрема уряд пришвидшує запуск виробництв, пов'язаних із безпілотниками, електронікою подвійного призначення та прицільною технікою.
Водночас економіка Білорусі перебуває у стані стагнації. Західні санкції обмежують канали диверсифікації, підсилюючи структурну прив’язку до російських ринків, логістики та фінансування. Вплинули також погана ситуація у секторі сільського господарства та низький попит на білоруські товари у Росії.