В етері 24 Каналу політолог Володимир Фесенко пояснив мету таких кроків Білого дому та сказав, які наслідки це може мати для України у майбутньому. Нагадаємо, що у червні спецпредставник Кіт Келлог відвідав Білорусь, де зустрівся з Лукашенком. Зустріч тривала 6,5 години.

Цікаво Не тільки звільнення політв'язнів: американіст розкрив мету контактів Трампа з Лукашенком

Чим небезпечна співпраця США та Білорусі?

На думку політолога, одна з тем, яку американська делегація точно обговорювала з Лукашенком – це те, щоб він уникав будь-яких агресивних дій проти сусідніх країн, зокрема України.

Білорусь зараз використовують як полігонний майданчик для переговорів між США та Росією, щоб насамперед продемонструвати росіянам, мовляв, можна домовлятися,

– мовив Фесенко.

Зараз Лукашенко невеличкими партіями випускає політв'язнів в обмін на що отримує пожвавлення та нормалізацію американо-білоруських відносин. Водночас дуже показовим сигналом є зняття санкцій з "Белавіа", який показує, якщо домовлятися з Трампом, йти на компроміси та поступки, то буде зняття санкцій.

Чому саме "Белавіа"? Ще у лютому, коли почалися переговори з Росією, одна з пропозицій росіян, з якою американці погоджувалися – відновлення прямого авіасполучення між США та Росією. Однак треба було домовлятися про завершення війни в Україні, що, як відомо, Кремль не схотів робити,

– зауважив політолог.

Також є багато розмов, що США можуть зняти санкції з білоруського калію, у якому має потребу й Вашингтон. Загалом зараз Білорусь використовується, щоб створити вікно для обходу санкцій нібито тільки з білорусами. Однак у цю санкційну дірку можуть пролізати й росіяни. Кремль спокійно може використовувати білорусів для різних бізнес-махінацій.

Відновлення комунікації між США та Білоруссю: останні новини