Що відомо про плани Білорусії?
Це ще більше віддаляє країну від повернення до світової економіки, передає 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.
Білоруський режим робить ставку на торгівлю з тимчасово окупованими Росією українськими територіями, перетворюючи цю практику на новий етап економічної стратегії,
– пояснили у розвідці.
Згідно з інформацією, про це свідчить візит "керівника" окупаційної адміністрації Херсонщини до Мінська та його зустріч із Лукашенко. Ці події назвали символом нової політичної реальності, в якій опинилася країна.
Річ у тім, що ізоляція після протестів 2020 року та участь у війні на боці Москви зробили Білорусь токсичним партнером для більшості ринків. Тому наразі Мінськ намагається підтримати завантаження підприємств через співпрацю з такими державами:
- Венесуелою;
- Сирією;
- КНДР.
Зверніть увагу! Тепер до цього списку потрапили окуповані Росією території України.
Такі кроки фактично легітимізують російську агресію й віддаляють Білорусь від можливого повернення до світової економіки,
– пояснили у дописі.
Зокрема економічна статистика підкреслює вразливість: з січня по липень дефіцит зовнішньої торгівлі сягнув 3,5 мільярда доларів. Це майже у півтора раза більше, ніж торік.
Імпорт зростає швидше за експорті Ба більше, попит на білоруські товари падає навіть у Росії.
Наразі Мінськ пропонує розвивати на окупованих землях сільське господарство й туризм. Однак такий бізнес залежить від російських дотацій і не має перспектив стійкого зростання.
До того ж він підвищує ризики нових санкцій і лише поглиблює залежність від Москви,
– підкреслили у СЗР України.
Важливо! Для Олександра Лукашенка це одна з багатьох поступок для Кремля – ціна за політичну підтримку та спробу утримати економіку від подальшого падіння.
Що відбувається з економікою Білорусі?
У першому півріччі поточного року ВВП Білорусі зріс лише на 2,1 %. Зокрема інфляція досягла 7,3 %. Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.
Санкції Заходу обмежують канали диверсифікації, підсилюючи структурну прив’язку до російських ринків, логістики та фінансування,
– пояснили у розвідці.
Зауважте! За даними СЗРУ, мінімальні темпи зростання збережуться до кінця 2025 року. Водночас у 2026 та 2027 роках відбудеться загострення кризи.
Що відомо про санкції щодо Білорусі?
Сполучені Штати зняли санкції з білоруської авіакомпанії "Бєлавіа". Це сталося після розмови Трампа та Лукашенко. Причиною стало те, що США дуже хочуть нормалізувати відносини з Білоруссю.
Це рішення буквально надає можливість постачання авіаційних запчастин Росії. Однак Вашингтон намагається цьому перешкодити.