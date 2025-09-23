Таку заяву зробив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у вівторок, 23 вересня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Polsat News та TVP.
Що анонсував Туск?
Польський прем'єр під час відкриття засідання Сейму повідомив, що разом з міністром внутрішніх справ Польщі ухвалив рішення про "повторне відкриття прикордонних переходів" на кордоні з Білоруссю.
Ті, що були закриті у зв'язку з маневрами "Запад" і, що зрозуміло, зі зростанням загрози та політичної нестабільності і фактичної ситуації на наших кордонах, у нашому регіоні,
– заявив він.
Відповідне рішення набуде чинності опівночі в четвер, 25 вересня. У митному комітеті Білорусі заявили, що Мінськ готовий до відкриття кордону з Польщею, чекає на офіційне підписання документів та повідомлення.
Що цьому передувало?
Нагадаємо, раніше Польща тимчасово закрила кордон із Білоруссю. Таке рішення Варшава ухвалила через зростання провокацій з боку східного сусіда, зокрема у зв'язку з російсько-білоруськими військовими навчаннями.
Речниця Міністерства внутрішніх справ Польщі Кароліна Ґалецька пояснювала, що кордон з Білоруссю залишиться закритим до скасування відповідної постанови, і що рішення продиктоване турботою про безпеку поляків.
Пізніше міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив пропагандистам, що Мінськ зацікавлений у зниженні напруженості у відносинах з Польщею. Він додав, що вся агресія нібито йде від політичного керівництва Польщі.