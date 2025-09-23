Такое заявление сделал премьер-министр Польши Дональд Туск во вторник, 23 сентября. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Polsat News и TVP.
Что анонсировал Туск?
Польский премьер во время открытия заседания Сейма сообщил, что вместе с министром внутренних дел Польши принял решение о "повторном открытии пограничных переходов" на границе с Беларусью.
Те, что были закрыты в связи с маневрами "Запад" и, что понятно, с ростом угрозы и политической нестабильности и фактической ситуации на наших границах, в нашем регионе,
– заявил он.
Соответствующее решение вступит в силу в полночь в четверг, 25 сентября. В таможенном комитете Беларуси заявили, что Минск готов к открытию границы с Польшей, ждет официального подписания документов и сообщения.
Что этому предшествовало?
Напомним, ранее Польша временно закрыла границу с Беларусью. Такое решение Варшава приняла из-за роста провокаций со стороны восточного соседа, в частности в связи с российско-белорусскими военными учениями.
Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Польши Каролина Галецкая объясняла, что граница с Беларусью останется закрытой до отмены соответствующего постановления, и что решение продиктовано заботой о безопасности поляков.
Позже министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил пропагандистам, что Минск заинтересован в снижении напряженности в отношениях с Польшей. Он добавил, что вся агрессия якобы идет от политического руководства Польши.