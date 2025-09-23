Такое заявление сделал премьер-министр Польши Дональд Туск во вторник, 23 сентября. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Polsat News и TVP.

Что анонсировал Туск?

Польский премьер во время открытия заседания Сейма сообщил, что вместе с министром внутренних дел Польши принял решение о "повторном открытии пограничных переходов" на границе с Беларусью.

Те, что были закрыты в связи с маневрами "Запад" и, что понятно, с ростом угрозы и политической нестабильности и фактической ситуации на наших границах, в нашем регионе,

– заявил он.

Соответствующее решение вступит в силу в полночь в четверг, 25 сентября. В таможенном комитете Беларуси заявили, что Минск готов к открытию границы с Польшей, ждет официального подписания документов и сообщения.

Что этому предшествовало?