Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Polskie Radio.

Как закрытие границы комментирует Польша?

Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Польши Каролина Галецкая заявила, что граница с Беларусью остается закрытой до отмены соответствующего постановления.

По словам чиновницы, решение продиктовано заботой о безопасности поляков.

Ранее ситуацию прокомментировал также министр внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервинский. 15 сентября он заявил, что закрытие границ напрямую связано с угрозой, вытекающей из военных учений на территории Беларуси.

Мы постоянно следим за развитием этой ситуации. Я надеюсь, что закрытие границ не будет длительным, но учения все еще продолжаются. Посмотрим, какие выводы мы получим после завершения острой фазы учений,

– добавил глава МВД.

Напомним, российско-белорусские учения "Запад-2025", посвященные слаживанию управления группировками войск в условиях агрессии против так называемого "Союзного государства", начались 12 сентября и продлятся до 16 сентября.

Последний раз такие учения проходили в феврале 2022 года – тогда российские войска массово перебрасывали в Беларусь.

Заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко рассказал 24 Каналу, что несколько лет назад в Генштабе Вооруженных сил Беларуси совместно с российским Генштабом рассматривался сценарий эскалации локального конфликта на границе, например, с Польшей или Литвой.

Что известно о военных учениях России и Беларуси?