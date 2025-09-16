Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Polskie Radio.

Як закриття кордону коментує Польща?

Речниця Міністерства внутрішніх справ Польщі Кароліна Ґалецька заявила, що кордон із Білоруссю залишається закритим до скасування відповідної постанови.

За словами посадовиці, рішення продиктоване турботою про безпеку поляків.

Раніше ситуацію прокоментував також міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Марцін Кервінський. 15 вересня він заявив, що закриття кордонів безпосередньо пов'язане із загрозою, що випливає з військових навчань на території Білорусі.

Ми постійно стежимо за розвитком цієї ситуації. Я сподіваюся, що закриття кордонів не буде тривалим, але навчання все ще тривають. Побачимо, які висновки ми отримаємо після завершення гострої фази навчань,

– додав глава МВС.

Нагадаємо, російсько-білоруські навчання "Захід-2025", присвячені злагодженню управління угрупованнями військ в умовах агресії проти так званої "Союзної держави", розпочалися 12 вересня та триватимуть до 16 вересня.

Востаннє такі навчання відбувалися в лютому 2022 році – тоді російські війська масово перекидали до Білорусі.

Заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко розповів 24 Каналу, що кілька років тому в Генштабі Збройних сил Білорусі спільно з російським Генштабом розглядався сценарій ескалації локального конфлікту на кордоні, наприклад, з Польщею чи Литвою.

Що відомо про військові навчання Росії та Білорусі?