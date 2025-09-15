Уже 13 сентября похожую атаку зафиксировала Румыния, и здесь возникает вопрос: способно ли НАТО реально защитить свое небо от Кремля? Журналисты The Economist проанализировали возможности ПВО Европы и действия по усилению защиты от атак, передает 24 Канал.

Как The Economist оценивает противовоздушные возможности НАТО?

По данным журналистов, воздушный щит НАТО состоит из нескольких уровней:

Сначала – разведка и наблюдение. Для этого Альянс имеет 14 самолетов раннего предупреждения, которые патрулируют пространство от Германии до границ Украины и Беларуси.

Им помогают разведывательные дроны с базы в Италии, а Польша даже заказала американские аэростаты с радарами. Экспериментируют и с акустическими сенсорами, способными "слышать" дроны.

Второй уровень – истребители союзников. Они поочередно патрулируют восточные рубежи НАТО: итальянцы и испанцы следят за Балтией, нидерландцы и норвежцы – за Польшей. При необходимости самолеты могут не только сопровождать российские борта, но и сбивать ракеты или дроны. Например, Франция после атак отправила в Польшу три истребителя Rafale.

Третий компонент – наземная противовоздушная оборона. В Восточной Европе работают как местные системы, так и мощные комплексы Patriot, которые предоставляют Германия, США и другие союзники. Часть обороны обеспечивают также американские эсминцы в море с дальнобойными радарами. Вся эта сеть соединена в интегрированную систему IAMD, которой руководит штаб в Рамштайне (Германия).

На бумаге это все выглядит как надежный щит. Но на практике есть серьезные проблемы.

Из-за чего в противовоздушной обороне НАТО возникли проблемы?

В издании пишут, что много систем ПВО передано Украине, из-за чего у Европы не хватает запасов. Чтобы соответствовать военным планам, по словам Рютте, НАТО нужно увеличить средства ПВО в четыре раза. А еще мелкие дешевые дроны часто проходят мимо радаров.

Иногда обломки падали в Румынии, ракеты залетали в Польшу, а дрон даже упал в Латвии. Польша призналась, что часть аппаратов просто игнорирует, считая их "пустыми приманками".

Есть и финансовая проблема: перехватывать дешевые пенопластовые дроны "Гербера" дорогими ракетами Patriot – слишком дорого. Хотя страны НАТО разрабатывают лазеры и пушки для ближней обороны, эти системы пока не массовые.

Не менее острый, по данным журналистов, и политический вопрос. Ведь Европа все еще зависит от американских ресурсов и опыта, а при президенте Трампе США могут неохотно вкладывать силы в защиту континента. Некоторые страны НАТО боятся эскалации, поэтому преуменьшают значение атак. Польша же, сбив последний российский залп и публично заявив, что это была преднамеренная атака, сделала отход от осторожной политики.

И, в отличие от Израиля, НАТО не имеет права в отличие от Израиля сбивать дроны еще над территорией Беларуси или Украины – для этого нужно согласие всех 32 стран-членов, и определенные государства ее обязательно заблокируют. Поэтому Альянс оказался в ловушке: угроза растет, а ответ остается ограниченным.

