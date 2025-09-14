С инициативой "Небесный щит" выступила неправительственная организация "Цена свободы". Ее поддержала группа военных экспертов и несколько сотен европейских и американских политиков, пишет 24 Канал со ссылкой на французское издание Le Monde.

Как союзники могут защитить Украину с воздуха?

Идея заключается в том, что Европа больше не может полагаться на оборонную стратегию. Охота за российскими дронами, которые заблудились над ее территорией, не является выходом. Союзники должны перехватывать вражеские цели еще до того, как они попадут в их воздушное пространство, а, следовательно, сбивать их над Украиной.

Предполагается, что европейские партнеры должны принять участие в обезвреживании российских ракет и беспилотников над западной Украиной. Таким образом они будут защищать не только собственную территорию, но и критические объекты, атомные электростанции и гражданское население Украины.

Для выполнения этой миссии, по прогнозам экспертов, на начальном этапе будет достаточно 120 самолетов союзников.

Что известно о российской воздушной угрозе для Европы?