С инициативой "Небесный щит" выступила неправительственная организация "Цена свободы". Ее поддержала группа военных экспертов и несколько сотен европейских и американских политиков, пишет 24 Канал со ссылкой на французское издание Le Monde.
Как союзники могут защитить Украину с воздуха?
Идея заключается в том, что Европа больше не может полагаться на оборонную стратегию. Охота за российскими дронами, которые заблудились над ее территорией, не является выходом. Союзники должны перехватывать вражеские цели еще до того, как они попадут в их воздушное пространство, а, следовательно, сбивать их над Украиной.
Предполагается, что европейские партнеры должны принять участие в обезвреживании российских ракет и беспилотников над западной Украиной. Таким образом они будут защищать не только собственную территорию, но и критические объекты, атомные электростанции и гражданское население Украины.
Для выполнения этой миссии, по прогнозам экспертов, на начальном этапе будет достаточно 120 самолетов союзников.
Что известно о российской воздушной угрозе для Европы?
- Ночью 10 сентября Россия атаковала Польшу двумя десятками дронов. Член Альянса впервые был вынужден сбивать вражеские беспилотники. Оккупанты не признали преднамеренного удара по стране НАТО.
- В Европе уверены, что атака Кремля была целенаправленной. Владимир Путин хотел проверить готовностью Альянса защищаться в случае агрессии. Диктатор стремился выяснить, способна ли Европа отбиться.
- Глава МИД Польши считает, что НАТО и ЕС должны подумать над тем, чтобы перехватывать беспилотники России над Украиной. Радослав Сикорский также считает, что в гарантиях безопасности для Украины нет смысла. Отправка войск означает готовность стран воевать с Россией. по словам министра, желающих выступить против Москвы, нет.