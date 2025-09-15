Политолог и исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко в эфире 24 Канала отметил, что угрозы от этого дрона может реализовывать российская агентура на земле. Он добавил, что странам НАТО надо осознать, что российская угроза – не только во взлетах беспилотников.
Смотрите также Готово ли НАТО сейчас закрыть небо Украины: эксперты разобрали несколько сценариев
Почему на дроны теперь будут "спокойнее" реагировать?
Далее Россия будет подключать другие инструменты влияния – прежде всего через агентов, которые будут осуществлять диверсионные акты, подрывы, разрушения инфраструктуры в странах, где важна логистика.
Он удивлен реакцией Румынии, которая отметила, что дрон не летал над мирными городами, и поэтому его не сбили.
Если вас не напрягает, что он летал над всей портовой инфраструктурой час, а вы обращаете внимание только на то, что он не летал над городом – это слабая позиция. Эта позиция из интересов безопасности должна быть исправлена как можно быстрее,
– сказал Буряченко.
Он сказал, что после взлета десятков беспилотников в глубь территории стран НАТО и ЕС, в частности Польши (более чем на 200 км), пролет одного беспилотника в Румынию уже не выглядит серьезной угрозой.
Ранее такие взлеты вызывали резкую реакцию, но теперь, после того как НАТО показало слабость в ответ на агрессию против Польши, Россия получила "зеленый свет" для новых запусков беспилотников. Теперь для нее "нормально" следить за приграничными районами Польши и Румынии.
"Это уже будет восприниматься не как акт агрессии – хотя это 100% есть – только как пороговую угрозу. Но на самом деле происходят очень ужасные вещи. И чем быстрее это поймут в Европе, в НАТО, в конкретных странах, тем они быстрее обеспечат собственную безопасность", – сказал Алексей Буряченко.
Логистика важна не только для Украины
Он добавил, что запуск беспилотников над Польшей был очевидным демонстративным актом. В случае с Румынией российский беспилотник почти час разведывал приграничье и логистические возможности Румынии и ЕС – в частности порты, маршруты передачи военной техники и каналы торговли зерном. Это критически важная логистика как для Украины, так и для самой Румынии.
"Не обязательно, чтобы россияне сейчас обстреливали транспортную или портовую инфраструктуру Румынии или Польши – им не нужно этого делать. Им нужно получить развединформацию, чтобы их не сбили: ни самолетами, ни системами ПВО – чтобы они посмотрели все, что им необходимо, а дальше использовали наземные возможности через агентуру", – сказал Буряченко.
Что известно о дроне на территории Румынии?
- 13 сентября российский дрон залетел в воздушное пространство Румынии. Румыния подняла два боевых самолета F-16, но они не смогли сбить дрон.
- Министр обороны Йонуц Моштяну сказал, что самолеты были очень близко к дрону, но он летел низко и изменил направление в сторону Украины. В Министерстве обороны также добавили, что дрон не летал над городами и не угрожал людям.
- По словам президента Украины Владимира Зеленского, дрон пролетел вглубь Румынии на 10 километров. Он также добавил, что российские военные точно знают, куда летят их дроны и сколько времени те могут находиться в воздухе.