Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Tagesschau.
Что сказал Сикорский о сбивании дронов России над Украиной?
В интервью немецкому СМИ Радослав Сикорский отметил, что союзникам по НАТО стоит подумать над тем, чтобы ввести над Украиной бесполетную зону, а также сбивать российские ракеты и дроны.
Технически мы, как НАТО и ЕС, были бы способны это сделать. Но это решение, которое Польша не может принять самостоятельно, а только вместе со своими союзниками,
– сказал польский министр иностранных дел.
Справочно! Бесполетная зона – это форма демилитаризованной зоны, в которой государство или военный блок закрывает для полетов воздушное пространство, то есть объявляет определенную территорию как такую, над которой запрещено летать определенным видам воздушных средств.
В бесполетных зонах могут применяться как превентивные атаки для предотвращения потенциальных нарушений, так и непосредственные удары в ответ на нарушение запрета летательными аппаратами, или и наблюдение без применения силы.
Украина требовала от союзников создать бесполетную зону еще с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. Однако партнеры не шли на это, боясь эскалации с Россией.
Сикорский также предлагает скоординированный подход против российского теневого флота в Балтийском море.
"Германия или НАТО могли бы создать зону морского контроля в Северном море и таким образом контролировать вход этих кораблей в Балтийское море", – отметил Сикорский.
Польша снова поднимала авиацию из-за угрозы российских дронов
Вечером 13 сентября в Польше снова поднимали авиацию из-за угрозы российских дронов, которые потенциально могли залететь в страну из Волынской области нашего государства. Также приостановил работу аэропорт в Люблине.
В восточных районах страны объявили воздушную тревогу. В сети распространяли видео, где можно услышать, как звучат сирены, а поляки получили на мобильные телефоны письма об угрозе воздушного удара.
Стоит отметить, что нарушение воздушного пространства Польши российскими дронами в тот раз не было. В польских вооруженных силах отметили, что сигналы радиолокационных систем о возможном пересечении границы беспилотниками могли быть вызваны атмосферными условиями.