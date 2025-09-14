Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Tagesschau.

Що сказав Сікорський про збиття дронів Росії над Україною?

В інтерв'ю німецькому ЗМІ Радослав Сікорський зазначив, що союзникам з НАТО варто подумати над тим, щоб запровадити над Україною безпольотну зону, а також збивати російські ракети та дрони.

Технічно ми, як НАТО та ЄС, були б здатні це зробити. Але це рішення, яке Польща не може ухвалити самостійно, а лише разом зі своїми союзниками,

– сказав польський міністр закордонних справ.

Довідково! Безпольотна зона – це форма демілітаризованої зони, в якій держава або військовий блок закриває для польотів повітряний простір, тобто оголошує певну територію як таку, над якою заборонено літати певним видам повітряних засобів.



У безпольотних зонах можуть застосовуватися як превентивні атаки для запобігання потенційним порушенням, так і безпосередні удари у відповідь на порушення заборони літальними апаратами, або й спостереження без застосування сили.



Україна вимагала від союзників створити безпольотну зону ще від початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Однак партнери не йшли на це, боячись ескалації з Росією.

Сікорський також пропонує скоординований підхід проти російського тіньового флоту в Балтійському морі.

"Німеччина або НАТО могли б створити зону морського контролю в Північному морі та таким чином контролювати вхід цих кораблів у Балтійське море", – зазначив Сікорський.

