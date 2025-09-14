Про це заявив глава польського МЗС, виступивши на Ялтинській європейській стратегії в Києві 13 вересня, передає 24 Канал.

Чому гарантії безпеки можуть не спрацювати?

Радослав Сікорський зазначив, що охочих гарантувати Україні справжню безпеку у вигляді відправки військ фактично немає.

Тобто якщо ми надаємо безпекові гарантії Україні – ми говоримо, що можемо почати війну проти Росії. І я не вважаю, що це переконливо, що до цього є довіра. Хто хоче воювати з Росією — може почати це просто зараз. Але я щось не бачу охочих,

– сказав Сікорський.

Тому, на думку польського міністра закордонних справ, країни мають не вести переговори про гарантії безпеки, а зосередитися на військовій допомозі Україні. За його словами, партнери мають почати пошук грошей для України на 2026 і 2027 роки.

Посадовець також додав, що всі гарантії безпеки для України затверджені в Будапештському меморандумі.

Нагадаємо! Будапештський меморандум – це міжнародна угода 1994 року між Україною, Росією, США та Великою Британією. Вона передбачала обмін ядерного арсеналу на гарантії її незалежності, суверенітету та захисту кордонів. Підписанти зобов’язалися поважати територіальну цілісність України, утримуватися від загрози силою чи економічного тиску.

Із думкою Радослава Сікорського не погодився заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква. Він упевнений, що можливі гарантії безпеки від партнерів будуть насправді дієві.

Що відомо про гарантії безпеки для України, які обговорюються зараз?