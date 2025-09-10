Про це в етері 24 Каналу наголосив політолог, президент Аналітичного центру "Політика" Олег Лісний, додавши, що важливим елементом є також єдність українського суспільства, розуміння того, що війна надовго, тому треба тримати стрій як на фронті, так і в тилу.

Почати треба не з гарантій безпеки, а іншого

Політолог висловив думку, що західні лідери вчепилися в тему гарантій безпеки для того, аби було про що поговорити на чергових засіданнях. Проте все йде по колу, за час війни риторика майже не змінилася.

"Я пам'ятаю, що про гарантії безпеки заговорили за кордоном в тому сенсі, що це буде обов'язково після завершення війни або припинення вогню. Тобто, з самого початку вони не були основою припинення війни. Нам озвучували гарантії у випадку, коли наступного разу Росія нападатиме. Мовилося про майбутнє", – зазначив Лісний.

Основне, з чого треба почати – примусити Путіна до переговорів. Зробити це можна виключно силою. Тільки коли він боятиметься, що його імперія впаде чи з ним щось станеться, лише тоді він буде вимушений діяти.

Сьогодні ситуація така, що він вбиває, кого хоче, але не отримує за це покарання, не притягнутий до відповідальності. Міжнародна спільнота тільки погрожує пальчиком і каже, що буде йому "ого-го". Політолог підкреслив, що понад вісім місяців Путін реального покарання за свої вчини від США не отримує.

Його навпаки витягли з ізоляції, привезли на Аляску, де йому потиснули руку, з ним сфотографувалися. Потім він полетів до Китаю, де теж його очікували дружні обійми. В нього виросли крила від того, що він у центрі уваги, що він непокараний і найближчим часом й не буде, тому робить те, що хоче,

– пояснив Лісний.

Для Європи рішуче реагувати, як зауважив політолог – виявилось непосильним. Вона не може це зробити або через те, що не має політичної волі, або боїться того, що за нею ніхто не стоїть. У будь-якому своєму рішенні європейці озираються на США.

"Коаліція охочих" каже: "Так, але…". А Сполучені Штати кажуть Європі вводити санкції проти Китаю. Виходить гра в гарячу картоплю, коли один перекидає її до другого, але ніхто не хоче залишити її у своїй руці. Поки вони граються, в Україні гинуть люди", – наголосив Лісний.

