Об этом в эфире 24 Канала отметил политолог, президент Аналитического центра "Политика" Олег Лесной, добавив, что важным элементом является также единство украинского общества, понимание того, что война надолго, поэтому надо держать строй как на фронте, так и в тылу.

Начать надо не с гарантий безопасности, а другого

Политолог высказал мнение, что западные лидеры вцепились в тему гарантий безопасности для того, чтобы было о чем поговорить на очередных заседаниях. Однако все идет по кругу, за время войны риторика почти не изменилась.

"Я помню, что о гарантиях безопасности заговорили за рубежом в том смысле, что это будет обязательно после завершения войны или прекращения огня. То есть, с самого начала они не были основой прекращения войны. Нам озвучивали гарантии в случае, когда в следующий раз Россия будет нападать. Говорилось о будущем", – отметил Лесной.

Основное, с чего надо начать – принудить Путина к переговорам. Сделать это можно исключительно силой. Только когда он будет бояться, что его империя упадет или с ним что-то произойдет, только тогда он будет вынужден действовать.

Сегодня ситуация такова, что он убивает, кого хочет, но не получает за это наказание, не привлечен к ответственности. Международное сообщество только грозит пальчиком и говорит, что будет ему "ого-го". Политолог подчеркнул, что более восьми месяцев Путин реального наказания за свои деяния от США не получает.

Его наоборот вытащили из изоляции, привезли на Аляску, где ему пожали руку, с ним сфотографировались. Затем он полетел в Китай, где тоже его ожидали дружеские объятия. У него выросли крылья от того, что он в центре внимания, что он ненаказан и в ближайшее время и не будет, поэтому делает то, что хочет,

– объяснил Лесной.

Для Европы решительно реагировать, как заметил политолог – оказалось непосильным. Она не может это сделать или из-за того, что не имеет политической воли, или боится того, что за ней никто не стоит. В любом своем решении европейцы оглядываются на США.

"Коалиция желающих" говорит: "Да, но...". А Соединенные Штаты говорят Европе вводить санкции против Китая. Получается игра в горячую картошку, когда один перебрасывает ее к другому, но никто не хочет оставить ее в своей руке. Пока они играют, в Украине гибнут люди", – подчеркнул Лесной.

