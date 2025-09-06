Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на вечірнє звернення українського лідера.

Які держави вже пообіцяли надати Україні гарантії безпеки?

У суботу, 6 вересня, пройшов парламентський саміт "Групи семи". Від України на нього поїхав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. посадовець зустрівся зі спікерами парламентів Канади, Америки, Франції, Німеччини, Британії, Італії, також із Президенткою Європарламенту.

Всі підтримують нас, Україну, наш захист, наше прагнення до надійного та тривалого миру. Я хочу подякувати за це,

– сказав Зеленський.

Президент зазначив, що 26 країн з "Коаліції охочих" гарантуватимуть Україні безпеку. Йдеться про підтримку й захист в небі, на морі та в кіберпросторі. Дехто з партнерів пообіцяв фінансувати українську армію.

Серед цих країн – Європа, США, Канада, Австралія, Нова Зеландія та Японія. Для України важливою допомогою, за словами Володимира Зеленського, буде зброя й довгострокове фінансування Збройних Сил. Саме ці компоненти гарантій безпеки Київ уже погодив з партнерами.

