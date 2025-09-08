Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політолог зі США Раміз Юнус, зауваживши, що це і є їхньою стратегією. Європейці та американці перекидаються звинуваченнями, але не хочуть робити реальних кроків.

Дивіться також Італія готова долучитись до забезпечення гарантій безпеки України, але є нюанс

Що декларує "Коаліція охочих"?

Політолог пояснив, що діяльність "Коаліції охочих" – це повільний процес, в якому свої інтереси намагається просувати українська дипломатія. Однак, на його думку, ситуація видається досить ганебною – члени коаліції із задоволенням би відмовились від усіх зустрічей і обговорень, якби не позиція Києва.

Це свідчить, що зараз Україна – суб'єкт зовнішньої політики Заходу. В політичному та інформаційному плані всі визнають суб'єктність України. Але цього не достатньо. Основне – це війна. Тому шлях від політичних лозунгів до реальних дій і виділення фінансів для зброї тернистий,

– наголосив він.

Тим часом США та Європа, замість того, щоб показати єдність, грають у пінг-понг – Дональд Трамп звинуватив європейців у купівлі російського газу, водночас Європа наполягає, щоб Вашингтон ввів санкції проти Росії. Юнус наголосив, що всі хочуть отримати вигоду від війни.

Політолог підкреслив, що заяви, які прозвучали на засіданні "Коаліції охочих" – це лише декларація про те, що вони будуть робити після закінчення війни.

"А що ви робите, щоб вона закінчилась? Лише говорять, які вони хороші та що будуть робити після. Кажуть, що введуть свої війська, які не будуть брати участь в бойових діях. А про які бойові дії мовиться, якщо війна закінчиться?", – сказав він.

Юнус додав, що "Коаліція охочих" говорить хороші слова, але сама розуміє, що вони нереальні. Тому європейці збираються на засідання, щоб інформаційно вдавати, як вони підтримують Україну.

У Парижі 4 вересня відбулось засідання "Коаліції охочих". Однак результату зустрічі фактично немає, політикам нічого не вдалось досягти, окрім розмитих заяв.

Заяви від "Коаліції охочих" після останньої зустрічі: