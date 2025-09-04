Про графік та учасників саміту дізналися західні ЗМІ. Про це пише 24 Канал з посиланням на BFMTV.

Хто долучиться до "Коаліції рішучих"?

У середу, 3 вересня, президент Володимир Зеленський прибув до Франції, де зустрівся із президентом Еммануелем Макроном. Їхня розмова відбулась напередодні саміту лідерів "Коаліції рішучих". Його проведення заплановане на четвер, 4 вересня, у Парижі.

Основною темою переговорів стануть гарантії безпеки для України. За даними французьких ЗМІ, зустріч розпочнеться об 11:30 за Київським часом. У переговорах візьмуть участь кілька лідерів.

Серед учасників саміту у Франції:

Президент України Володимир Зеленський;

Президенти Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та Європейської Ради Антоніу Кошту;

Президент Фінляндії Александер Стубб;

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен;

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Інші приєднаються онлайн через відеоконференцію.

Щодо телефонної розмови з президентом США, то вона запланована на 15:00 за Києвом. Після неї, о 16:00, відбудеться пресконференція в Єлисейському палаці.

Що відомо про плани коаліції?