О графике и участниках саммита узнали западные СМИ. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на BFMTV.

Кто присоединится к "Коалиции решительных"?

В среду, 3 сентября, президент Владимир Зеленский прибыл во Францию, где встретился с президентом Эммануэлем Макроном. Их разговор состоялся накануне саммита лидеров "Коалиции решительных". Его проведение запланировано на четверг, 4 сентября, в Париже.

Основной темой переговоров станут гарантии безопасности для Украины. По данным французских СМИ, встреча начнется в 11:30 по Киевскому времени. В переговорах примут участие несколько лидеров.

Среди участников саммита во Франции:

Президент Украины Владимир Зеленский;

Президенты Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Европейского Совета Антониу Кошту;

Президент Финляндии Александер Стубб;

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен;

Премьер-министр Польши Дональд Туск.

Другие присоединятся онлайн через видеоконференцию.

Что касается телефонного разговора с президентом США, то он запланирован на 15:00 по Киеву. После него, в 16:00, состоится пресс-конференция в Елисейском дворце.

Что известно о планах коалиции?