О графике и участниках саммита узнали западные СМИ. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на BFMTV.
Смотрите также Уиткофф прибыл в Париж накануне саммита "коалиции решительных", – СМИ
Кто присоединится к "Коалиции решительных"?
В среду, 3 сентября, президент Владимир Зеленский прибыл во Францию, где встретился с президентом Эммануэлем Макроном. Их разговор состоялся накануне саммита лидеров "Коалиции решительных". Его проведение запланировано на четверг, 4 сентября, в Париже.
Основной темой переговоров станут гарантии безопасности для Украины. По данным французских СМИ, встреча начнется в 11:30 по Киевскому времени. В переговорах примут участие несколько лидеров.
Среди участников саммита во Франции:
- Президент Украины Владимир Зеленский;
- Президенты Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Европейского Совета Антониу Кошту;
- Президент Финляндии Александер Стубб;
- Премьер-министр Дании Метте Фредериксен;
- Премьер-министр Польши Дональд Туск.
Другие присоединятся онлайн через видеоконференцию.
Что касается телефонного разговора с президентом США, то он запланирован на 15:00 по Киеву. После него, в 16:00, состоится пресс-конференция в Елисейском дворце.
Что известно о планах коалиции?
Ранее сообщалось, что "Коалиция решительных" обсуждала гарантии безопасности для Украины, в частности создание бесполетной зоны и патрулирование Черного моря.
Ими было предложено постепенное восстановление авиасообщения и международную морскую миссию для охраны морских путей.
Также "Коалиция решительных" настаивала, чтобы мирное соглашение с Россией не ограничивало ВСУ и не предоставляло россиянам права вето на вступление Украины в ЕС и НАТО.