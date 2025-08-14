Сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте британского правительства.

Смотрите также Зеленский, Трамп и лидеры ЕС согласовали 5 ключевых принципов по прекращению войны

Каковы требования "коалиции решительных" по мирному соглашению?

Лидеры Франции, Германии и Великобритании выразили поддержку усилиям президента США Дональда Трампа, направленным на прекращение войны, развязанной Россией в Украине, и установление справедливого и прочного мира.

Они (лидеры – 24 Канал) ясно дали понять, что путь к миру в Украине не может быть решен без участия Украины. Необходимо продолжать подход, сочетающий активную дипломатию, поддержку Украины и давление на Россию,

– говорится в заявлении.

"Коалиция решительных" подчеркнула, что дипломатическое решение должно гарантировать безопасность как Украины, так и всей Европы.

В заявлении также было изложено несколько ключевых условий для урегулирования войны:

переговоры возможны только при условии прекращения огня или длительного и значительного прекращения боевых действий;

в случае отказа России от прекращения огня во время переговоров на Аляске, санкции и экономическое давление на ее военную экономику должны быть усилены;

международные границы не могут изменяться силой;

Украина должна получить надежные гарантии безопасности для защиты своего суверенитета и территориальной целостности.

"Коалиция решительных" также заявила о готовности активно участвовать в мирном процессе, в частности развернуть силы поддержки в Украине после завершения боевых действий.

Не должно быть никаких ограничений на вооруженные силы Украины или ее сотрудничество с третьими странами. Россия не может иметь права вето на пути Украины к вступлению в ЕС и НАТО,

– отмечается в заявлении.

"Коалиция решительных" подтвердила, что продолжит тесно сотрудничать с Трампом, Зеленским и украинским народом для достижения "справедливого и прочного мира в Украине".

Как Зеленский отреагировал на заявление "коалиции решительных"?

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении поблагодарил партнеров за общую позицию.

Путь к миру не может быть определен без Украины, а переговоры могут принести результат только тогда, когда будут происходить в условиях прекращения огня,

– подчеркнул украинский лидер.

Он также призвал украинских партнеров активно финансировать украинское производство дронов и присоединяться к программе PURL по закупке американского оружия, чтобы дать Украине возможность защитить себя.

"В рамках заседания согласовали следующие шаги и договорились и в дальнейшем работать в тесном контакте между Украиной, всей Европой и США. Спасибо всем, кто прилагает усилия для справедливого завершения этой войны", – добавил президент.

Что продемонстрировала встреча "коалиции решительных"?

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф написал в X, что встреча лидеров "коалиции решительных" продемонстрировала высокий уровень единства в поддержке Украины.

Этот разговор четко показала высокий уровень единства и широкое согласование по ключевым принципам. Я рад, что США взяли инициативу в проведении переговоров о прекращении огня. Когда речь заходит о настоящих переговорах, Украина должна быть за столом переговоров. Также важно и в дальнейшем давить на Россию,

– подчеркнул Схооф.

Он также заверил, Нидерланды и остальные международные партнеры продолжат оказывать Украине полную поддержку, чтобы она могла защитить себя от России.