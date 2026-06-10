Об этом написал заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник Максим Жорин в своем. телеграм-канале.

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Что нужно, чтобы выйти на окно возможностей для справедливых переговоров?

Жорин отметил, что он лично не верит в перспективы быстрого завершения боевых действий на фронте. Однако максимально приложить усилия для справедливых переговоров – абсолютно можно.

Полная остановка противника и постоянное увеличение его потерь (в первую очередь вследствие технологического преимущества) могут дать те результаты, на которые надеется Украина,

– отметил подполковник.

Заместитель командира Третьего армейского корпуса подчеркнул, что если сохранить динамику и инициативу в течение следующего хотя бы полугодового периода, это может быть критическим переломом в сторону Сил обороны.

"Достичь этого можно путем внедрения технологического подхода к ведению боевых действий и масштабирования эффективных примеров управления войсками, которые уже сегодня есть", – резюмировал офицер.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский отмечал, что июнь и июль 2026 года могут иметь определяющий характер для войны в Украине. Глава государства отметил, что надо давить дальше и вывести Россию на дипломатический трек.

Кроме того, Зеленский отмечал, что идеальным решением в мирных переговорах с Россией является скорейшее завершение войны. По его словам, для этого необходима встреча на уровне лидеров.