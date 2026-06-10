Про це написав заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник Максим Жорін у своєму. телеграм-каналі.

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Що потрібно, аби вийти на вікно можливостей для справедливих переговорів?

Жорін наголосив, що він особисто не вірить у перспективи швидкого завершення бойових дій на фронті. Однак максимально докласти зусиль для справедливих перемовин – абсолютно можна.

Повна зупинка противника та постійне збільшення його втрат (в першу чергу внаслідок технологічної переваги) можуть дати ті результати, на які сподівається Україна,

– зазначив підполковник.

Заступник командира Третього армійського корпусу підкреслив, що якщо зберегти динаміку та ініціативу протягом наступного хоча б піврічного періоду, це може бути критичним переламом в сторону Сил оборони.

"Досягнути цього можна шляхом впровадження технологічного підходу до ведення бойових дій та масштабування ефективних прикладів управління військами, які вже сьогодні є", – резюмував офіцер.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський наголошував, що червень та липень 2026 року можуть мати визначальний характер для війни в Україні. Глава держави зауважив, що треба тиснути далі та вивести Росію на дипломатичний трек.

Окрім того, Зеленський зазначав, що ідеальним рішенням у мирних переговорах з Росією є якнайшвидше завершення війни. За його словами, для цього необхідна зустріч на рівні лідерів.