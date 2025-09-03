Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Devdiscourse.

Зачем спецпредставитель Трампа прибыл в Париж?

В издании отметили, что специальный представитель президента США может принять участие во встрече в поддержку Украины, которая состоится 4 сентября. В то же время о его прибытии в город стало известно вечером 3 сентября.

Хотя участие Виткоффа в саммите "коалиции решительных" остается неопределенным, ожидается, что он проведет переговоры с украинской делегацией. По данным дипломатических источников, появление политика в Париже вызвало спекуляции относительно его возможного участия в важной встрече стран, объединенных в поддержку Украины в противостоянии российской агрессии.

Что известно о саммите "коалиции решительных"?