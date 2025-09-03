Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Devdiscourse.

Навіщо спецпредставник Трампа прибув до Парижа?

У виданні зазначили, що спеціальний представник президента США може взяти участь у зустрічі на підтримку України, яка відбудеться 4 вересня. Водночас про його прибуття до міста стало відомо ввечері 3 вересня.

Хоча участь Віткоффа у саміті "коаліції рішучих" залишається невизначеною, очікується, що він проведе переговори з українською делегацією. За даними дипломатичних джерел, поява політика в Парижі викликала спекуляції щодо його можливої участі у важливій зустрічі країн, об'єднаних на підтримку України у протистоянні російській агресії.

Що відомо про саміт "коаліції рішучих"?