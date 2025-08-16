Відповідні контакти у контексті підтримки України відбудуться незабаром. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його публікацію у соцмережі Х.

Що заявив Макрон про зустріч?

Французький лідер провів координаційну зустріч з Дональдом Трампом, українським президентом Володимиром Зеленським, а також європейськими партнерами після переговорів Вашингтону та Москви на Алясці.

Він сповістив про підтвердження сторін стосовно того, що підтримка України має тривати, поки Росія веде війну. На його думку, будь-який тривалий мир повинен супроводжуватися непохитними гарантіями безпеки.

Водночас США, за його словами, запевнили про готовність зробити свій внесок. Також Макрон додав, що безумовно важливо враховувати уроки минулих десятиліть, коли Росія не виконувала власних зобов’язань.

Ми будемо співпрацювати з ними та з усіма нашими партнерами в "коаліції охочих", з якими ми знову зустрінемося незабаром, щоб досягти конкретного прогресу,

– написав Еммануель Макрон.

Своєю чергою він підкреслив, що його країна залишається рішучою у підтримці України та виступає за мир, який гарантуватиме її права та безпеку. Франція працюватиме для забезпечення інтересів у "дусі відповідальності".

Нагадаємо, раніше у BFMTV повідомляли, що президенти Володимир Зеленський та Еммануель Макрон домовлялися про зустріч після саміту американської та російської сторін у форматі "три на три" в Анкориджі.