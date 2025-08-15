Обидва президенти мали розмову у п'ятницю, 15 серпня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на BFMTV.

Дивіться також Путін і Трамп на Алясці: чого Україні чекати від переговорів і які сценарії закінчення війни

Що відомо про розмову Зеленського і Макрона?

Зустріч між Еммануелем Макроном і Володимиром Зеленським пройде у "зручний час". На цей час конкретної дати чи місця не назвали.

Діалог між ними тісний і постійний,

– заявило оточення Макрона у Єлисейському палаці.

Нагадаємо, що напередодні Зеленський зустрівся з прем'єром Великої Британії у Лондоні. Про деталі розмови не повідомлялося. Але Кір Стармер наголошував, що наразі є "реальний шанс" на закінчення війни Росії та України.