Про це пише 24 Канал з посиланням на SkyNews. Стармер зустріне українського лідера зранку.

Що відомо про зустріч Зеленського і Стармера 14 серпня?

Напередодні саміту президентів США Дональда Трампа та очільника Росії Володимира Путіна, що пройде 15 серпня на Алясці, Володимир Зеленський здійснює робочі візити. Він вже відвідав Німеччину та провів конструктивну розмову про підтримку України з канцлером Фрідріхом Мерцом. Далі український президент поїхав до Великої Британії, де зустрінеться з прем'єр-міністром Кіром Стармером.

Про деталі розмови високопосадовців у Лондоні не повідомляється. Однак їхня зустріч відбудетья після того, як європейські лідери провели онлайн-зустріч з Дональдом Трампом для обговорення з ним фундаментальних принципів припинення вогню в Україні.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер вважає, що зараз у війні Росії та України є "реальний шанс" на завершення. Він коментував, що Україна з партнерами виступає за захист територіальної цілісності та за те, щоб "міжнародні кордони не змінювалися силою".

Будь-яке припинення вогню має бути тривалим, а для цього потрібні гарантії безпеки. Ось чому ми створили цю коаліцію охочих,

– зауважив Кір Стармер.

Лідер Великої Британї додав, що коаліція має готові військові плани, які можна було б використати у разі припинення вогню.