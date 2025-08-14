Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на SkyNews. Стармер встретит украинского лидера утром.

Что известно о встрече Зеленского и Стармера 14 августа?

Накануне саммита президентов США Дональда Трампа и главы России Владимира Путина, который пройдет 15 августа на Аляске, Владимир Зеленский осуществляет рабочие визиты. Он уже посетил Германию и провел конструктивный разговор о поддержке Украины с канцлером Фридрихом Мерцом. Далее украинский президент поехал в Великобританию, где встретится с премьер-министром Киром Стармером.

О деталях разговора чиновников в Лондоне не сообщается. Однако их встреча состоится после того, как европейские лидеры как европейские лидеры провели онлайн-встречу с Дональдом Трампом для обсуждения с ним фундаментальных принципов прекращения огня в Украине.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер считает, что сейчас в войне России и Украины есть "реальный шанс" на завершение. Он комментировал, что Украина с партнерами выступает за защиту территориальной целостности и за то, чтобы "международные границы не менялись силой".

Любое прекращение огня должно быть длительным, а для этого нужны гарантии безопасности. Вот почему мы создали эту коалицию желающих,

– отметил Кир Стармер.

Лидер Великобритании добавил, что коалиция имеет готовые военные планы, которые можно было бы использовать в случае прекращения огня.