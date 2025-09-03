Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Суспільне".
Що Зеленський робитиме у Франції?
Речник президента Сергій Никифоров розповів про плани глави держави.
Президент України Володимир Зеленський ввечері 3 вересня прибув до Франції. У Парижі він зустрінеться з президентом Еммануелем Макроном,
– ідеться в дописі.
У Єлисейському палаці заявили, що Зеленський зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном, а також візьме участь у робочій вечері. Очікується, що лідери зроблять заяви для медіа.
Дивіться відео прибуття Зеленського до Франції