Журналісти поспілкувалися з "понад десятком" посадовців з країн Заходу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

Які гарантії безпеки може отримати Україна?

За даними видання, однією з ключових ідей є поетапне відновлення цивільних авіаперельотів в Україні. Спершу західні партнери можуть взяти під прикриття винищувачами та системами ППО аеропорти на заході країни. Якщо цей етап мине успішно, ініціатива поширюватиметься на інші регіони.

У статті наголошується, що запуск авіасполучення розглядають як важливий інструмент для стимулювання економіки та повернення українців, які виїхали за кордон через війну.

Ще одним напрямком може стати створення міжнародної морської місії для охорони шляхів у Чорному морі, що ведуть до українських портів. Очікується, що провідну роль у ній може взяти на себе Туреччина.

Україна вже налагодила власні маршрути для експорту морем, однак участь міжнародних партнерів дозволила б розширити мережу безпечних коридорів.

Що відомо про просування обговорення гарантій безпеки Україні?