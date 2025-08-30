У п'ятницю, 29 серпня, Дональд Трамп дав інтерв'ю виданню Daily Caller. У ньому він наголосив, що гарантії безпеки Україні потрібні для завершення війни, передає 24 Канал.

Що сказав Трамп про гарантії безпеки для України?

Спершу американський президент похвалився, що США більше не витрачають мільярди доларів на війну в Україні, як це було за адміністрації Байдена. Він підкреслив, що тепер Америка продає озброєння НАТО, яке купує його для Києва.

Також Трамп висловив припущення, що війну розв'язати не вийде без "якихось гарантій безпеки". Він наголосив, що США не планують відправляти в Україну солдатів, але готові допомогти Європі з гарантіями безпеки.

Я не думаю, що це (війну – 24 Канал) можна вирішити без якихось гарантій безпеки, і ми не збираємося відправляти солдатів чи ще щось подібне. Але якщо ми зможемо допомогти Європі, то вони, вони там будуть,

– сказав президент.

Нагадаємо, що раніше Дональд Трамп запевняв, що готовий підтримати європейський контингент в Україні з повітря.

ЗМІ тим часом писали про те, що президент США розглядає можливість розгортання в Україні приватних військових фірм. Їх присутність розглядається як фактор стримування російської агресії.

Які гарантії безпеки прагнуть отримати у Києві?

29 серпня Володимир Зеленський окреслив власне бачення гарантій безпеки для України. Вони мають складатися з трьох блоків. Перший – це сильна армія. Союзники мають допомогти з фінансуванням українського війська. Озброювати військових потрібно за рахунок розвитку виробництва зброї в Україні, США та Європі.

Другий блок – це домовленості з союзниками, які будуть не менш сильними за НАТО. Наступного тижня президент планує зустрічі із лідерами Європи, аби зрозуміти, хто з них, яку військову допомогу готовий надати у разі повторної агресії з боку Росії.

Третій блок – це санкції проти Росії та використання її заморожених активів на користь України.